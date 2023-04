Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers ontroerd bij slotaflevering Floortje Gaat Mee: ‘Wat een prachtige documentaireserie’

Floortje Dessing reist van Nederland tot Nepal mee met fotograaf Jasper Doest, in haar reisprogramma Floortje Gaat Mee. De twee leggen samen de band tussen mens en dier vast in elf verschillende landen. Gisteren bereikten de twee hun eindbestemming: Nepal.

Kijkers spreken met lof over de documentaireserie. Vooral bij de laatste aflevering raakten velen ontroerd.

Doma’s moeder overleed door een aanval van een neushoorn

In de slotaflevering van Floortje Gaat Mee ontmoeten Dessing en Doest de Nepalese Doma. Doma is een dierenbeschermer en de eerste vrouwelijke natuurgids van het land. Als natuurgids zet Doma zich in voor neushoorns, terwijl ze haar eigen moeder in 2004 verloor door een neushoornaanval.

„Het was 2004. Mijn moeder ging brandhout halen en is toen aangevallen door een neushoorn. Ze overleed ter plekke”, vertelt Doma aan Dessing en Doest terwijl het drietal voor de laatste aflevering van Floortje Gaat Mee in het Chitwan National Park is. „Dat was het zwaarste wat we ooit hebben meegemaakt.” De jonge Doma droeg in die tijd de zorg voor haar vader, broertje en zusje. „Mijn vader was intens verdrietig. Hij was er helemaal kapot van. Het duurde zes of zeven jaar voordat hij er weer bovenop was.”

Doma vertelt over traumatische jeugd in Floortje Gaat Mee

Tijdens de Floortje Gaat Mee-aflevering blijkt dat de dood van haar moeder niet de enige traumatische ervaring is geweest die Doma op jonge leeftijd heeft meegemaakt in Nepal. Acht jaar eerder, in 1996, werd haar omgeving opgeschrikt door een grote overstroming. „Mijn moeder bracht ons in veiligheid en wilde daarna de buffels gaan halen. Dit deed ze samen met twee ooms uit het dorp. De stroming was ontzettend sterk. Zij hielden elkaars handen vast, want mijn moeder kon niet zwemmen.”

Doma haar moeder werd geraakt door een stuk hout en liet de handen van haar ooms los. De volgende dag werd ze levend aangetroffen in een boom. „Ondanks dat ze wat water binnen had gekregen, was ze in orde.”

Doma komt oog-in-oog te staan met een neushoorn

Maar na het verlies van haar moeder in 2004 breekt voor Doma de moeilijkste tijd aan. Emoties liet ze echter niet toe, zo vertelt ze in de Floortje Gaat Mee. „Wanneer ik verdrietig was, ging ik naar de wc om daar in mijn eentje te huilen. Dan kwam ik weer vrolijk naar buiten, want ik wilde niet dat ze iets aan mij zouden merken. Ik had niet de kans om kind te zijn. De situatie was nu eenmaal zo dat ik de leiding moest pakken.”

Om haar familie te ondersteunen, solliciteert Doma drie jaar later voor een baan als natuurgids bij het Chitwan National Park. „Eerst wilden mijn collega’s niet dat ik de jungle inging, omdat ik klein was en een vrouw ben. Ik zou me dan niet kunnen verdedigen tegenover wilde dieren, volgens hen. Ik heb ze weken gesmeekt om het park in te mogen en uiteindelijk mocht het.”

Haar collega’s hebben nooit spijt gehad van dat besluit. „Een keer kwamen we oog-in-oog te staan met een neushoorn. Hij stormde op ons af, maar we wisten ons beiden te verdedigen”, vertelt ze. „Sindsdien zeggen ze: ‘Doma is niet zomaar een vrouw.’ Ik werd gezien als een gelijke broeder en mensen begonnen vertrouwen in mij te krijgen. Zodoende kreeg ik toestemming om allerlei trips te maken. Nu heb ik een uitstekende reputatie.”

Kijkers onder de indruk van Floortje Gaat Mee-reeks

De manier waarop Doma in het leven staat en haar omgang met neushoorns – ondanks haar traumatische ervaring – verwondert vele Floortje Gaat Mee-kijkers. „Haar naam is Doma, haar moeder is gedood door neushoorns, maar ze bejegent ieder dier met fantastisch veel respect en liefde. Een hoopverlener, aan de andere kant van de wereld”, schrijft een kijker op Twitter. „Mooi gesproken Floortje, bij de slotaflevering van Floortje Gaat Mee over de verhouding tussen mens en dier hier op aarde”, voegt een andere kijker toe.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een mooie aflevering van #floortjegaatmee met de enige vrouwelijke natuurgids van Nepal. Haar naam is Doma, haar moeder is gedood door neushoorns, maar ze bejegent ieder dier met fantastisch veel respect en liefde. Een Hoopverlener, aan de andere kant van de wereld💞 — Andrea (@Walrathis) April 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi gesproken Floortje bij de slotaflevering van #floortjegaatmee over de verhouding tussen mens en dier 💚 hier op aarde 🌍@floortjedessing #floortjegaatmee — Rogier Grondman (@RogierGrondman) April 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De beste quotes in #floortjegaatmee zijn van de Nepalese natuurgids (die haar moeder verloor door een rhino): ’De aarde is niet alleen van ons. Net zo van dieren. We bekijken alles alleen vanuit ons perspectief. We vinden dat grondstoffen van ons zijn, en niet van dieren.. — Jorien Bakker #naarbuiten (@ja_bakker) April 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een ongelooflijk mooie aflevering van #floortjegaatmee

Mooie natuur beelden en fotowerk van @DoestPhoto En dan Doma, wat een mooi interview met deze gids in het nationaal park van Nepal. Top tv!!! — Rene (@tdi2002) April 20, 2023

Niet alleen de slotaflevering van Floortje Gaat Mee krijgt veel lof, ook over de hele serie zijn veel kijkers te spreken. „Wat een prachtige documentaire serie was Floortje Gaat Mee Voortdurend gemengde gevoelens, tussen bewondering en mistroostigheid.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een prachtige documentaire serie was #floortjegaatmee Voortdurend gemengde gevoelens, tussen bewondering en mistroostigheid… — @[email protected] 🌍 (@Introversum1) April 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dank jullie wel, Floortje en Jasper! Ik heb meer dan genoten. Op naar de volgende reis van jullie samen, wat een mooi samenspel en eigen zinvolle inbrengen #floortjegaatmee — mz (@mz74423001) April 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.