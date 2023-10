Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Regel gesprek Israël/Hamas op werkvloer’, vindt minister Van Gennip

Het conflict tussen Israël en Hamas zorgt wereldwijd voor onderlinge spanningen. Op scholen en op de werkvloer kan dat voor ingewikkelde situaties zorgen. Ga in gesprek, adviseert minister Karien van Gennip.

Vorige week sloegen de twee joodse en twee islamitische de handen ineen. Ze trokken het zich zo aan dat een gesprek over de oorlog vaak uiterst moeizaam gaat, dat ze met hun eigen campagne kwamen. Noa, Boaz, Selma en Oumaima willen met hun campagne #deeldeduif oproepen tot verbinden, vertelden ze vorige week bij Humberto.

Niet meteen over de actualiteit praten

Om zo’n moeilijk gesprek op scholen in goede banen te leiden, kwam hoogleraar geschiedenis en terrorisme- en veiligheidsonderzoeker, Beatrice de Graaf, met een lesmethode die docenten handvatten biedt. Meer focussen op de geschiedenis, niet meteen op de actualiteit duiken, was haar advies, zei ze in het AD. „Áls je het over de actualiteit gaat hebben, doe je dat binnen de kaders van de rechtsstaat.”

Maar ook op de werkvloer zorgt dit conflict voor spanning, ziet demissionair minister van Sociale Zaken Karien van Gennip. Mensen in Nederland moeten over de oorlog tussen Israël en Hamas praten om „daarna weer met elkaar verder te kunnen”, vindt demissionair minister van Sociale Zaken Karien van Gennip.

Van Gennip: er moet ruimte zijn voor gesprek over Israël/Hamas

Daarom moedigt ze werkgevers aan „om dat gesprek op de werkvloer ook te faciliteren”. Mensen hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar er moet ruimte zijn voor een gesprek vindt zij.

De bewindsvrouw krijgt „heel veel signalen” van mensen die door een „uitgesprokener achterban” onder druk worden gezet. Ook neemt antisemitisme en islamofobie toe, ziet zij. Ze hoopt vooral dat werkgevers de tijd nemen met werknemers te praten over het onderwerp. Dat betekent niet dat iedereen het ermee eens hoeft te zijn, benadrukt ze.

„Ga zitten, geef mensen de ruimte voor emoties, in respect, luister naar elkaar”, is de oproep van de Van Gennip.

