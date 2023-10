Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Collega van doodgeschoten Romy (14) in Renze op Zondag: ‘Ze was heel leuk, levendig en spontaan’

Afgelopen donderdag staat in het geheugen van Rotterdammers gegrift als een gitzwarte dag. Geneeskunde-student Fouad L. (32) schoot zijn buurvrouw Marlous (39), haar dochter Romy (14) en docent Jurgen Damen (43) dood. In Renze op Zondag schoof gisteravond een collega van Romy aan. Zij begon een inzamelingsactie die razendsnel door het dak schoot. Ook was het profiel van de dader gespreksstof.

Fouad L. schoot Marlous en Romy dood in hun woning op het Heiman Dullaertplein in Rotterdam. Later vervolgde de dader zijn missie richting het Erasmus MC, waarbij universitair docent en huisarts Damen om het leven kwam. L. stichtte ook op beide locaties brand. Het drama zorgt voor veel verdriet in en rondom Rotterdam.

Soraya vertelt bij Renze op Zondag over Romy

Soraya zag Romy de dag voordat het schietdrama zich voltrok voor het laatst. „Toen heb ik nog met haar gewerkt.” Dat deed ze altijd met veel plezier. „Ze was een hele fijne collega. Heel leuk, levendig, spontaan en grappig.”

Ze kan het nog steeds niet bevatten. „Het is nog heel moeilijk om het een plekje te geven, omdat het allemaal zo op je afkomt. Op het moment dat je hoort dat het een van je naasten is, dat het iemand is waarmee je hebt gewerkt, dat komt wel even binnen.”

Soraya zette vrijdag een crowdfunding op, waarbij het streefbedrag van 60.000 euro binnen één dag werd opgehaald. Inmiddels staat de teller al bijna op 120.000 euro. Ze legt uit waarom ze dit heeft gedaan. „Om de nabestaanden van de slachtoffers, de familie die is achtergebleven, een beetje te helpen met financiële lasten, zoals de begrafenis of een herdenking. Maar ook het verdriet wat erbij komt kijken. Het koesteren van herinneringen en het opbouwen van een nieuw leven. Of dat ze zich kunnen concentreren op het herstellen van het oude leven dat ze hebben gehad.”

Dat mensen massaal doneren, doet haar goed. „Het is echt mooi dat mensen willen doneren, vooral in deze moeilijke tijd. De saamhorigheid die er is, is mooi.”

‘Faoud L. wilde wereld zonder vrouwen’

Rijnmond-verslaggever Paul Verspeek is ook te gast. Hij dook in het profiel van de verdachte. „Faoud L. is een extreem eenzame en gefrustreerde man. Hij had eigenlijk met niemand contact, behalve via het internet. Hij was gefrustreerd omdat hij na tien jaar ploeteren dat felbegeerde diploma als basisarts maar niet kreeg. Hij was boos op alles en iedereen in de hele wereld. Dat manifesteerde zich in zeer racistische taal, met name richting zwarte mensen en joden.”

L. begaf zich op internetforum 4Chan, waarop aanslagplegers hun daden aankondigen en dreigementen worden gedeeld. „Wat daar meest naar voren kwam was zijn vrouwenhaat. Zijn droom was sinds zijn vijfde om arts te worden, maar ook: een wereld zonder vrouwen. Hij fantaseerde daar ook over. Wetende dat hij niet zo goed is in sociale contacten, had hij nooit het plan om huisarts te worden. Hij wilde experimenteel onderzoek doen in een afgelegen donker laboratorium en een kunstbaarmoeder ontwikkelen, zodat vrouwen niet meer nodig zijn.”

Je kunt Renze op Zondag terugkijken via Videoland.

