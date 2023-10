Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Medeoprichter partij Omtzigt stapt op vanwege oud conflict: ‘Keek porno op werkcomputer’

Hein Pieper van Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, is onverwachts opgestapt als voorzitter. Dat staat in een verklaring van de partij. Een oud conflict rondom het kijken van porno op een werkcomputer deed hem de das om.

Pieper was medeoprichter en een van de drijvende krachten achter de partij. Omtzigt maakte in augustus bekend mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen met zijn eigen partij. In de peilingen staat NSC momenteel op 25 zetels.

Hein Pieper stapt op

Pieper stapt op vanwege een „afgehandeld arbeidsconflict” van zo’n twintig jaar geleden, zegt de partij. „Een onafhankelijke derde heeft op ons verzoek gesprekken gevoerd met de betrokkenen. We hechten aan integriteit en zorgvuldigheid. Dat betekent dat we serieus met klachten omgaan. Maar het betekent ook dat we mensen ‘heel’ willen houden. Het mag niet zo zijn dat mensen enkel op geruchten worden veroordeeld”, zegt het partijbestuur van NSC.

Over de aard van de klacht wil de partij niet ingaan. Volgens De Telegraaf is Pieper negentien jaar geleden als directeur van een katholieke stichting door een medewerker aangesproken op het kijken naar porno, waarna een werkcomputer vastliep. De medewerker verloor kort daarop zijn baan bij een reorganisatie.

De oud-medewerker van Pieper kaartte dit onlangs aan bij Omtzigt. De politicus heeft vervolgens onderzoek laten doen door hoogleraar ethiek Rob van Eijbergen, waarna Pieper de eer aan zichzelf besloot te houden.



De werknemer sprak Pieper, toen directeur bij katholieke stichting, aan op kijken van porno omdat een werkcomputer was vastgelopen. De man die Pieper erop aansprak verloor kort erna zijn baan. De zaak dreigde een explosief te worden, maar is nu gedemonteerd. — Mark Koster (@markkoster) October 2, 2023

Wéér een tegenslag voor Omtzigt

Omtzigt laat verder weten dat Pieper „persoonlijk zeer geraakt” is door deze melding. „Hij wil niet dat deze discussie de partij op enige wijze belast. Daarom is hij teruggetreden.” Hij blijft wel betrokken bij de partij. Medebestuurslid Bert van Boggelen neemt de taken van de voorzitter over.

Pieper is net als Omtzigt afkomstig van het CDA. Hij zat kortstondig voor die partij in de Tweede Kamer. Pieper is dijkgraaf en had behalve partijvoorzitter zijn verder geen andere politieke ambities, zei hij eerder tegen De Gelderlander.

Het is de tweede tegenslag op personeelsgebied voor NSC in korte tijd. Vorige maand vertrok de nieuwe woordvoerder van Omtzigt op de dag dat hij aan de slag zou gaan.

Op 12 september liet Onno Aerden, ooit VVD-kandidaat voor de Tweede Kamer, enthousiast weten te beginnen als de nieuwe woordvoerder van Pieter Omtzigt.

Dat feestje was binnen enkele uren alweer voorbij, toen oude berichten van Aerden op X opdoken. In de berichten noemt Aerden de BBB een „gezwel dat de kwetsbare democratie van binnenuit kapotmaakt”.

