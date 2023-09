Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Inzamelingsactie schietpartij Rotterdam tikt helft streefbedrag aan, deel omwonenden terug naar huis

Met de crowdfundingsactie voor de familie van de 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter die omkwamen bij de schietpartij die voorafging aan die in het Erasmus MC, is binnen een dag 30.000 euro opgehaald.

Het bedrag is de helft van de beoogde 60.000 euro. Inmiddels zijn een deel van de bewoners van het Heiman Dullaertplein in Rotterdam teruggekeerd naar hun woning nadat de verdachte Fouad L. (32) daar brand stichtte.

Crowdfundingsactie voor moeder en dochter

De crowdfundingsactie werd gisteren opgezet. Vanochtend stond de teller op ruim 5700 euro. In de uren daarna liep het opgehaalde bedrag snel op. Er zijn al meer dan 1400 donaties binnengekomen.

Het geld gaat volgens de inzamelaars rechtstreeks naar de familie. Het moet hen „helpen bij het verlichten van de financiële lasten die gepaard gaan met een begrafenis en dergelijk verlies”, is te lezen in de bijgaande tekst. „Het biedt hen de ruimte om zich te concentreren op het herstel, het opbouwen van een nieuw leven en vooral op het koesteren van de herinneringen aan hun geliefde moeder en zus.”

Slachtoffers schietpartij Rotterdam

De initiatiefnemers spreken van een „tragisch schietincident” en een „hartverscheurende tijd”. „Beiden zijn veel te vroeg van het leven beroofd.” De verdachte, Fouad L., heeft in het Erasmus MC nog een slachtoffer gemaakt, namelijk huisarts en universitair docent Jurgen Damen (43).

Bewoners van zeven huizen aan het Heiman Dullaertplein kunnen terugkeren. Twee huishoudens zijn inmiddels daadwerkelijk terug naar huis, laat een woordvoerder van woningcorporatie Woonbron weten. Twee woningen boven die van de verdachte zijn vooralsnog niet bewoonbaar door schade van de brand.

Heiman Dullaertplein

De woordvoerder kan niet zeggen of de woningcorporatie in het verleden overlastmeldingen heeft binnengekregen over verdachte Fouad L., zoals meerdere media melden. L. woonde aan het Heiman Dullaertplein. „Wij mogen daar geen uitspraken over doen, dat maakt onderdeel uit van het politieonderzoek”, aldus de zegsvrouw. Ook kan ze niet zeggen of Woonbron bekend is met zijn veroordeling voor dierenmishandeling in 2021.

Het forensisch onderzoek in de woning van de verdachte en de slachtoffers is voor nu afgerond, laat een woordvoerder van de politie weten. De woningen zijn nog niet vrijgegeven. Dat heeft te maken met de schade die de brand heeft aangericht. En mogelijk moet op een later moment toch nog onderzoek gedaan worden in de woningen.

