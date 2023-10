Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Carola bij Humberto over nichtje dat door Hamas vanaf festival werd ontvoerd: ‘Nachtmerrie is realiteit’

Noa Argamani (26) vierde vorige week zaterdag een feestje op het Supernova muziekfestival in het zuiden van Israël. Het feest werd horror toen zij werd ontvoerd door Hamas en nu in Gaza wordt vastgehouden. Haar achternicht maakt zich grote zorgen, vertelde zij gisteravond in talkshow Humberto.

Bij de aanslag van Hamas op Israël werd er vorige week vreselijk huisgehouden op festival Supernova. Meer dan 250 mensen, vooral jongeren, vonden de dood. Anderen werden als gijzelaar meegenomen, zoals Noa Argamani. Ontvoerden worden door Hamas gebruikt als menselijk schild.

Nicht Carola bij Humberto over Hamas

Vooral de beelden van het festival zijn velen van de Hamas-aanslag in Israël bijgebleven. Onder meer genoemde Noa was te zien, toen zij op een motor door militanten werd ontvoerd. Haar blik was reddeloos.



Humberto Tan geeft aan dat hij heeft overlegd of de beelden in zijn talkshow moesten worden getoond. Haar in Nederland wonende nicht Carola kijkt er in tranen naar, maar gaf ook de doorslag. „Ja, we moeten dit laten zien”, zei zij tegen Tan.

‘Kon actie Hamas eerst niet geloven’

„Vorige week zaterdagmiddag heb ik de beelden voor het eerst gezien, op Facebook”, zegt Carola. „Ik zag een oproep van mijn neefje of iemand iets van Noa en haar vriend had vernomen na het festival.” Carola kon de actie van Hamas eerst niet geloven. „Ik dacht dat het nep was. Toen ben ik mijn familie gaan benaderen en kreeg ik te horen dat de nachtmerrie realiteit is geworden.” Ze zucht diep: „En dan beland je in een hel. Ik heb er geen andere woorden voor eigenlijk.”

Oproep ouders van Noa

Carola en Noa zijn heel goed met elkaar. „We hebben goede tijden meegemaakt en elkaar vaak bezocht. Noa is niet echt een achternichtje, meer een close nichtje, een zusje. Haar vader zie ik ook als vaderfiguur.”

Na de Hamas-ontvoering hebben de ouders van Noa een oproep gedaan. „Ze houdt van haar leven en van een feestje”, zei haar moeder. Een feest verliep nu dus dramatisch. „Help ons om haar terug te krijgen.” Noa’s vader hoopt op een vredelievende oplossing: „Zij hebben ook huilende moeders.”

‘Noa niet vergeten’

Noa werd afgelopen week 26 jaar. „Ze heeft veel vrienden”, vertelt Carola. „Die waren daarom uitgenodigd. Ze hebben een taart laten maken, een kaarsje aangestoken en voor haar gezongen.” Alle vrienden hadden daarbij een Israëlische vlag om de schouders. Carola: „Dit was om haar in leven te houden en zeker niet te vergeten.”

De Nederlandse nicht twijfelde of zij bij Humberto zou aanschuiven, ook met het oog op mogelijke bedreigingen. Toch wilde zij aan tafel zitten en haar verhaal over Noa en Hamas doen: „Zodat Noa en alle andere gegijzelden niet vergeten worden. Dit is het minste wat ik voor haar kan doen. Ik ben hier als mens en voor vrede.”

