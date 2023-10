Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aanslagpleger Brussel doodgeschoten: dit weten we tot nu toe (ook over Abdesalem L.)

De man die verdacht wordt van de aanslag in Brussel is neergeschoten in een café in de Brusselse wijk Schaarbeek en is overleden. Gisteravond kwamen twee Zweedse mannen om het leven nadat ze uit een taxi in het centrum van Brussel stapten en onder vuur werden genomen. Ook de taxichauffeur raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar.

De 45-jarige Abdesalem L. wordt verdacht van de terreurdaad. De man uit Tunesië schoot gisteravond rond 19.00 uur twee Zweedse voetbalsupporters in het centrum van Brussel dood. De Zweden waren in Brussel vanwege de voetbalwedstrijd tussen België en Zweden in het Koning Boudewijnstadion. De taxichauffeur raakte zwaar gewond. L. sloeg na de schietpartij op de vlucht.

Vermoedelijk was de aanslag gericht tegen Zweden. „Op het eerste gezicht lijkt er geen link tussen de aanslag in Brussel en de situatie in het Midden-Oosten”, zegt de Belgische justitie. „Dat de slachtoffers de Zweedse nationaliteit hebben, wijst op het motief van de aanslag.”

Voetbalwedstrijd gestaakt

Na de schietpartij werd de wedstrijd gestaakt. De stadionomroeper liet in het Koning Boudewijnstadion weten dat er niet meer gevoetbald zou worden omdat de spelers hadden besloten om niet meer verder te spelen. Omdat de schutter nog altijd op vrije voeten was, mochten de fans het stadion niet verlaten.

Onder hen bevond zich ook de familie van de Belgische presentatrice Evi Hanssen, die gisteravond bij Humberto aan tafel zat. „Man man, mijn zoon en mijn plusdochter zijn in het stadion en ik zou ook gaan kijken, maar ik dacht: ik kom naar hier”, vertelt de geschrokken Hanssen, die in eerste instantie aanschoof voor de rubriek Back Home.

Uiteindelijk mochten de fans rond 23.45 uur naar buiten. Ze kregen de instructie om direct naar huis te gaan. De Zweedse supporters gingen als laatste naar buiten, en zijn met politie-escorte naar hun hotel gebracht.

Dreigingsniveau voor terreur in Brussel opgeschaald

Ook werd het dreigingsniveau voor terreur in Brussel opgeschaald naar het hoogste niveau. De Belgische premier Alexander De Croo sprak op X over een ‘laffe moordaanslag’ en vroeg de inwoners van Brussel om waakzaam te zijn. De hele nacht zochten de autoriteiten naar de verdachte. Vanochtend kwamen ze hem op het spoor en werd hij neergeschoten in een café aan het Verbroekhovenplein in Schaarbeek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijn diepste medeleven aan de nabestaanden van de laffe moordaanslag in Brussel Ik volg de ontwikkelingen samen met ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op vanuit nationaal crisiscentrum We volgen de situatie en willen de inwoners van Brussel vragen om waakzaam te zijn. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) October 16, 2023

Justitieminister Vincent Van Quickenborne zei vanochtend tijdens een persconferentie dat L. bekend was bij de politie. In juli 2016 ontving België namelijk al informatie van een buitenlandse politiedienst dat hij geradicaliseerd was. „Die informatie is toen onderzocht en er kon verder niets mee gedaan worden”, aldus de minister. Hij voegt nog toe dat België destijds tientallen van dat soort meldingen per dag kreeg.

Abdesalem L. niet op lijst van potentieel gevaarlijke personen

Omdat er verder geen concrete aanwijzingen van radicalisering waren, werd de man niet op de OCAD-lijst, een lijst waarop potentieel gevaarlijke personen staan, gezet. Ook is niet duidelijk of de man in 2016 al in België was. L. zou pas in november 2019 asiel aangevraagd hebben, maar dat verzoek werd in 2020 afgewezen.

Daarna verdween L. van de radar. Pas in juni 2022 werd hij weer gezien bij een moskee in Brussel en dit jaar zou hij een bewoner van een asielcentrum hebben bedreigd via social media. Het slachtoffer deed hier aangifte van en zei dat L. in Tunesië was veroordeeld voor terrorisme, maar dat bleek niet te kloppen.

Vorige Volgende

Reacties