Kunstspeurder Arthur Brand krijgt zes gestolen schilderijen thuis afgeleverd: ‘Zat voetbal te kijken’

Dan zit je als Arthur Brand zijnde lekker voetbal – Nederland – Frankrijk – te kijken, gaat de bel. Het is vrijdagavond laat. En plotseling heb je zes belangrijke gestolen schilderijen in je huis staan.

Arthur Brand is natuurlijk niet zomaar iemand. Hij is Nederlands bekendste en meest succesvolle speurder naar verdwenen kunst. Zo kreeg hij vier jaar geleden een twintig jaar eerder gestolen Picasso in handen. In 2020 vond hij een eeuwenoud boek terug. Zo heeft hij nog veel meer grote vondsten op zijn speurders-cv staan.

Arthur Brand hoefde niets te doen

Arthur Brand heeft vrijdag zes schilderijen, zonder dat hij er zelf iets voor hoefde te doen, thuisbezorgd gekregen. De kunstwerken waren eerder uit het voormalige stadhuis van Medemblik in Noord-Holland geroofd. De Telegraaf kwam vanmorgen met dat opmerkelijke nieuws. De werken, belangrijk erfgoed voor Medemblik en in het bezit van die gemeente, zijn inmiddels overgedragen aan de politie. Die doet verder onderzoek. De waarde van de kunstwerken is bij elkaar opgesteld 100.000 euro.

Arthur Brand denkt dat de dieven de spullen bij hem hebben laten afleveren, omdat ze doorkregen dat ze niet gemakkelijk te verkopen zouden zijn.



Dutch art sleuth recovers six historic paintings (click on picture for article)https://t.co/VPJUFv4CvD — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) October 17, 2023

Arthur Brand had zelf al in de pers gezegd dat de dief of dieven „beter zes fietsen hadden kunnen stelen, want deze schilderijen raak je aan de straatstenen niet kwijt”. Publiciteit over een recent gestolen Van Gogh maakte ook iedereen duidelijk dat op zo’n diefstal hoge straffen en torenhoge boetes staan, aldus Brand. „Dat heeft ze waarschijnlijk extra zenuwachtig gemaakt.”

🤴 Koning Radboud Onder de kunstwerken bevindt zich het oudste schilderij van koning Radboud, al is dat niet uit de 7e eeuw waarin deze koning der Friezen leefde. Het is een kleine vier eeuwen terug pas vervaardigd.

Boekenbon in the pocket

Vanmorgen vertelde Athur Brand op NPO Radio 1 vabndaag hoe de bewuste vrijdagavond in z’n werk ging. „Er stopte een busje voor mijn huis. Het was al laat en ik zat voetbal te kijken. De bel ging en toen stond er een man met die schilderijen. Hij zei gelijk dat hij niets met de diefstal te maken heeft, hij wilde ook geen aanspraak maken op de 10.000 euro beloning die voor het terugvinden van de schilderijen was uitgeschreven.”

Hoewel gestolen kunst opspeuren het werk van Arthur Brand is, verdient hij met deze spontane en stom-geluk-actie niets. „Ik heb een boekenbon gevraagd en die krijg ik. Daar ben ik ook blij mee hoor. Nee, ik wil die 10.000 euro ook niet.” De verslaggeefster van Radio 1 vroeg nog hoe hij dan zijn geld verdient. Brand: „Met het schrijven van boeken en advisering over kunst. Het zeg maar wat minder spannende deel van mijn werk.”

Indiana Jones

Arthur Brand stelt dat hij behalve met de boekenbon ook tevreden is met de publiciteit die hij weer krijgt. Een mooie bijnaam kreeg hij al eerder: Indiana Jones of the Art World.

