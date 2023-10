Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dossier Opgelicht: juriste licht slachtoffers toeslagenaffaire op, verscheen al drie keer eerder in programma

Slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben het al moeilijk genoeg, zou je denken. Dat iemand waarbij ze juridische hulp zoeken hen dan ook nog eens oplicht, gaat echt te ver. Toch is dat wat er volgens Dossier Opgelicht onder meer aan de hand is in de zaak rond het bedrijf BAC Legal van Elisabeth de Gooijer.

Deze mevrouw De Gooijer is overigens geen onbekende. Zij verscheen al drie keer eerder in het tv-programma Opgelicht, soms ook met de naam Luwen Croes. Volgens het programma laat ze ‘een spoor van onbetaalde rekeningen en heel veel gedupeerden’ achter.

In deze aflevering rond de „ontspoorde” juriste, gaat het echter veelal om de beschuldiging dat ze schikkingen treft achter de rug van slachtoffers om en mensen eindigen met meer vragen dan antwoorden. Oók slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Onlangs ging het in Dossier Opgelicht nog over een ‘jetset prutsklusser’, wiens werk ervoor zorgde dat het plafond tijdens kerst naar beneden kwam.

‘Ontspoorde’ juriste Elisabeth de Gooijer in Dossier Opgelicht

Nicole en Daniëlle zijn twee van De Gooijers meest recente slachtoffers. Begin dit jaar waren ze wanhopig op zoek naar juridische hulp, toen ze van Rob de Gooijer bericht kregen dat zijn vrouw jurist was en hen wel kon helpen. Nicole legt uit dat het bedrijf van De Gooijer, BAC Legal, heel persoonlijk overkwam: „Ik dacht ‘dit is wat ik wil, iemand die mijn situatie begrijpt’. Het begon heel vriendschappelijk, echt super.”

Maar zo ‘super’ blijkt het uiteindelijk niet te zijn. Omdat alles in het begin nog koek en ei is, gaan Nicole en Daniëlle in op verzoeken van De Gooijer om recensies achter te laten. „Zo trek ik nog meer klanten hihi”, is te lezen in één van de appjes. Ook betalen de twee vrouwen al facturen van de juriste, voordat ze de zaken heeft opgelost of überhaupt iets heeft gedaan. Uiteindelijk wordt er helemaal niks opgelost en krijgen de vrouwen hun geld ook niet terug.

Daniëlle krijgt ook nog eens een baan als secretaresse aangeboden bij BAC Legal, maar haar salaris kreeg ze weinig tot niet uitgekeerd. Daarvoor deed ze aangifte. „Ik heb drie rechtszaken aan moeten spannen, waarbij zij niet is komen opdagen”, vertelt Daniëlle. Uiteindelijk wint zij de zaken en zou ze een compensatie van ruim 10.300 euro moeten krijgen, maar De Gooijer komt niet over de brug.

Meer slachtoffers

Uiteindelijk, nadat De Gooijer maar niet aan Nicoles zaak lijkt te werken, raakt haar geduld op. Ze gaat zelf op onderzoek uit en komt erachter, via de Belastingdienst, dat er inderdaad nog niks is gebeurd. De Gooijer vertelde het slachtoffer dat de Belastingdienst open stond voor een schikking, maar de Belastingdienst was nog nooit in contact geweest met de juriste.

Nicole komt erachter dat de juriste al eens eerder te zien was in Oplichters en leest steeds meer slechte recensies. Ze confronteert De Gooijer met de nieuw verkregen informatie, en dan ontploft het. Haar gegevens, inclusief adres, worden op straat gegooid. Ook dient De Gooijer een klacht in over Nicole bij haar baas. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan smaad en laster.

Onderzoek Dossier Opgelicht

Wanneer Dossier Opgelicht aankondigt onderzoek te doen naar De Gooijer, stromen de klachten binnen. Zo schrijven mensen dat ze achter hun rug om een schikking van bijvoorbeeld 1000 euro trof, en dat geld ook ontving. „Dat heeft ze vervolgens verduisterd”, is te horen in de aflevering. „Ik heb wel geld betaald, maar er is niks gedaan.”

Er lopen op dit moment meerdere aangiftes tegen de juriste en de politie heeft laten weten dat het onderzoek loopt. De Gooijer is het daar echter niet mee eens en zegt dat ze haar werk „naar eer en geweten” heeft volbracht.

Je kunt Dossier Opgelicht terugkijken via NPO Start.

