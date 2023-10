Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Napraat over programma Omtzigt bij Op1: ‘Geen fouten meer, dan verkiezingen al gewonnen’

Het verkiezingsprogramma van Pieter Omtzigt was dan gisteren eindelijk daar. Reden genoeg om er in talkshow Op1 over na te praten natuurlijk. Volgens een communicatiestrateeg kan Omtzigt de overwinning voor de Tweede Kamerverkiezingen amper meer ontgaan.

We hebben het natuurlijk over het verkiezingsprogramma van de partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract (NSC). Zijn naam valt echter vaker dan de naam van de partij. Op het programma werd lang, heel lang gewacht. Gisterochtend kreeg pers de honderd pagina’s uiteindelijk in handen, 7 minuten voordat zij er vragen over konden stellen tijdens een persconferentie van de grote man – zo lijkt het althans te worden – himself.

Diezelfde grote man overigens die in het eerste verkiezingsdebat bij College Tour dit weekend over het premierschap zei: „De stoel is niet mijn doel.”

Wat biedt Pieter Omtzigt?

Wat er in het verkiezingsprogramma Tijd voor herstel van Nieuw Sociaal Contract staat? Veel. Een paar punten van Pieter Omtzigt: koning Willem-Alexander moet belasting betalen. Iedereen op 5 mei een vrije dag. Het migratiesaldo op max 50.000 (dat is inclusief bijvoorbeeld studenten uit het buitenland en mensen die in Nederland komen werken). Kilometerheffing in de prullenbak laten verdwijnen en het mes in de veestapel zetten.

In talkshow Op1 werd gisteravond over Omtzigt gesproken. Onder meer communicatieadviseur Jan-Willem Wits was aangeschoven en die was behoorlijk stellig. Hij denkt dat campagneteams van andere politieke partijen ‘gek worden’. En dat is niet omdat Nieuw Sociaal Contract een broddelwerkje zou hebben afgeleverd.

Ook kritiek op Omtzigt

Niet dat er geen kritiek is op het verkiezingsprogramma van Pieter Omtzigt. Van kanten waarvan je het verwacht, klonk gisteren gelijk dat het migratiesaldo van 50.000 ‘veel te veel’ of ‘50.000 te veel is’. Dat NSC alle mogelijke soorten immigranten bij elkaar heeft opgeteld en het niet om alleen asielzoekers gaat, werd daarbij niet vermeld.

Op1-presentator Tijs van den Brink wil weten wat het verkiezingsprogramma van Pieter Omtzigt bij Jan-Willem Wits als communicatiestrateeg opriep. Die zet meteen hoog in met woorden die je een lofzang kunt noemen: „Ik dacht gelijk: als Pieter en zijn team de komende vier weken geen fouten meer maken, dan heeft hij vandaag de verkiezingen gewonnen.” „Oh”, reageert Van den Brink, „dat is een stevige uitspraak.”



Als laatste partij presenteerde ook Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt vandaag zijn verkiezingsprogramma. @TvanGroningen: “Hij is ready voor de formatie. Je ziet dat er nog onderhandelingsruimte is.” #Op1 #EO pic.twitter.com/DRdqOOeT22 — Op1 (@op1npo) October 24, 2023

‘Afgerekend met de Rutte-doctrine’

Wits weer: „Het is niet mijn verhaal, maar het is volgens mij wel een verhaal dat een heel groot deel van Nederland wil horen. Waar een heel groot deel van Nederland zich in herkent. Vandaag is afgerekend met de Rutte-doctrine ‘dat Nederland een onwijs gaaf land is’, want dit verkiezingsprogramma vertelt het verhaal dat het helemaal geen gaaf land is. Een land waarin mensen in armoede leven, of steeds meer mensen in armoede leven. Dat gezinnen met twee inkomens niet rond kunnen komen.”

„Voor de zekerheid, u bent niet zijn woordvoerder hè?”, vraagt Thijs van den Brink terecht even wijzend naar de mooie woorden over het programma van Pieter Omtzigt. „Nee hoor”, zegt Wits. „Ik zie het gewoon als waarnemen, ik denk dat dit het verhaal is waar mensen naar snakken. Het is degelijk, het zit goed in elkaar en is met verstand van zaken opgeschreven door mensen die weten hoe het in de praktijk gaat.”

‘U klinkt toch als zijn woordvoerder’

Thijs van den Brink onderbreekt de ode nogmaals: „U klinkt toch als zijn woordvoerder.” Collega-presentatrice Margje Fikse gaat daar enigszins tegenin: „Maar u zei ook ‘het is niet mijn verhaal’.” Wits weer: „Nee. Ik denk dat hij (Omtzigt, red.) de potentie heeft, ook al er zijn er nog heel veel dingen die kunnen gebeuren, om de meeste stemmen te krijgen.”

Politiek duider Thomas van Groningen neemt daarop het woord: „Als je nu kijkt naar de peilingen, dan staat Nieuw Sociaal Contract hoog. Bij sommige peilers kun je zien waar die kiezers dan vandaan komen. Dan zie je dat een deel – niet hele grote aantallen – bij D66 vandaan komt, ook bij de SP, ook bij de ChristenUnie. Dat zijn redelijk progressieve kiezers, maar in het verhaal zitten ook veel dingen die helemaal niet zo progressief zijn.”

‘Omtzigt geen enge rechtse man’

Wits: „Dat is het goeie. Het interessante is… alle campagneteams worden hier gek van, denk ik. Want je kunt Omtzigt niet wegzetten als een populist, je kunt hem niet wegzetten als een enge rechtse man. Je kunt hem niet wegzetten als een linkse ‘dwaal’ die geld uitdeelt.”

Josse de Voogd, ook aan tafel en schrijver van het boek De Atlas van Afgehaakt Nederland, staat de communicatie-deskundige over Omzigt enigszins bij: „Ik zie een man die snapt wat er in Nederland aan de hand is. (…) Met de beste bedoelingen zijn er toch veel politici die de connectie met de afgehaakten missen. Tja, ik voel me nu ook bijna woordvoerder. Los van wat er in het programma staat, het gaat om hoe hij daar stond en hoe Omtzigt zijn verhaal vertelt over dat de overheid gewoon weer moet gaan functioneren. De helft van de samenleving loopt vast in regelingen, dat verhaal is nu veel belangrijker dan alle precieze details.”

