Afperser met naaktfoto’s blijkt Riannes eigen man: ‘Wat doe je op zo’n moment?’

Afgeperst worden met naaktfoto’s, door je eigen man: het overkwam Rianne. In de eerste aflevering van de RTL-serie Online Criminelen Ontmaskerd doet de vrouw haar verhaal. Gisteravond konden kijkers zien hoe een radeloze Rianne noodgedwongen de hulp van Marcel van de Ven en zijn team inschakelde.

„Het stopt gewoon niet.”

Online Criminelen Ontmaskerd

Voor het begin van het verhaal moeten we even terug naar 2020. Rianne wordt wakker en merkt dat haar telefoon verdwenen is. In plaats van een telefoon, ligt er een brief op haar nachtkastje. „Er stond in dat ik geen politie mocht benaderen. Als ik dat deed, kwamen ze daar wel achter. Ik moest m’n mail in de gaten houden, want daar zou beschreven staan hoe ik mijn telefoon terug kon verdienen”, vertelt de vrouw.

Als ze haar e-mail opent, komt er volgens een bericht binnen met de opdracht om naaktfoto’s van zichzelf te maken en te versturen. Rianne besluit te luisteren naar de instructies in de e-mail en maakt naaktfoto’s van zichzelf. „Dan kun je zeggen: ‘Dat is dom’, maar wat doe je op dat moment?”

Daarnaast dreigt de afzender van de e-mail privébeelden, waaronder beelden van Riannes zus en minderjarige dochter in de badkamer, openbaar te maken als Rianne geen naaktfoto’s van zichzelf maakt.

Naaktfoto na naaktfoto

Maar zoals het vaak gaat met naaktfoto’s: het blijft nooit bij één foto. De opdrachten die Rianne moet doen, gaan steeds verder en het houdt niet op. In tranen vertelt ze hoe het „gewoon niet stopt”.

Rianne geeft zelfs toe dat ze momenten heeft gehad waarin ze een einde aan haar leven wilde maken. „Maar ik kon het niet. Ik heb kinderen. Ik hou heel veel van mijn kinderen.”

‘Hij heeft hulp nodig’

Tijd voor Van de Ven om in te grijpen. Hij ontdekt verschillende bewijzen en weet een hoofdverdachte in beeld te krijgen. En dat is niemand minder dan de man van Rianne. Van de Ven besluit het hem op de man af te vragen: „Zou het kunnen zijn dat jij erachter zit?”, vraagt hij.

De man probeert het eerst te ontkennen, maar bekent uiteindelijk toch. Waarom hij zijn eigen vrouw afperst voor naaktfoto’s, wil hij echter niet zeggen. Zijn antwoord luidt: „Dat hoeft niemand te weten.” Hij erkent wel dat hij fout zit, maar zegt ook dat hij Rianne, van wie hij wél claimt te houden, „al vijf jaar geleden het huis uit had moeten schoppen”.

Het nieuws komt hard binnen bij Rianne. Toch is ze ook enigszins opgelucht. „Ik had nooit gehoopt dat hij het was. Wel gedacht, maar niet gehoopt. Aan de ene kant ben ik ook wel opgelucht dat ik nu weet wie het is. Dat daar het probleem ligt”, vertelt ze in tranen. „Ik hoop dat die man hulp gaat zoeken. Hij heeft gewoon hulp nodig.”

Ook Rianne is hulp gaan zoeken. Ze heeft haar man verlaten en heeft inmiddels een veilige plek gevonden bij Veilig Thuis.

Worstel jij met negatieve gedachten, of wil je met iemand praten? Dat kan via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl. Vierentwintig uur per dag.

Online Criminelen Ontmaskerd kijk je terug bij Videoland.

