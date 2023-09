Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huub Stapel laat nieuwtjes los bij Humberto: ‘Ik mag het nu wel verklappen’

‘Pure poëzie’, zo is de nieuwe serie van acteur Huub Stapel genoemd. Waar Stapel eerst langs rivieren in het buitenland ging, blijft hij nu in Nederland. Hij vertelt erover bij Humberto en laat nog wat andere nieuwtjes los.

In de serie Langs de IJssel, volgt Stapel de „onstuimige rivier”.

Huub Stapel over serie

Bij Humberto komt er maar één woord naar boven: „Liefde”. Stapel legt uit dat het resultaat komt van het werken met dezelfde club, „al 7 jaar”. „We maken het zoals wij dat willen.”

Dat houdt volgens Stapel in dat het „iets duurder is dan de gemiddelde documentaire”. Geen compromissen, wordt in de uitzending van Humberto gesteld. „We werken wel eens met een andere producenten en als we compromissen moeten sluiten, dan doen we dat niet. We geven er allemaal heel veel geld aan uit, en dan krijg je dit.”

‘Toewijding en respect’

Aan tafel bij Humberto valt het oog op kasteel Middachten. Stapel vertelt daarover dat ze het met „toewijding, respect en zorg behandelen zodat je dit soort dingen gedaan krijgt. Als je daar een beetje lollig komt doen, kun je weg.”

Bij het kasteel mocht het team eigenlijk geen drone gebruiken. „Maar dan laat je zien dat je serieus bent, en dan mag je binnenkomen.” Of dat vaker gebeurt en ze dan meer gedaan krijgen? „Absoluut.”

Geschiedenis zit in het bloed van Stapel, verklaart de acteur. „En ik ben geïnteresseerd in mensen, dan gaan alle deuren open. Als het fake is, of namaak, dan zeggen mensen ‘doei’.”

Humberto: ‘Schreeuwt om een vervolg’

Na nog wat fragmenten uit de serie getoond te hebben in de uitzending, vraagt Humberto: „Dit schreeuwt toch om een vervolg?” Stapel lacht. „Langs de Schelde is vorige week getekend.”

Later in de uitzending vertelt Stapel over nog een ontwikkeling. „Ik heb nieuws. Ik mag het nu wel verklappen, het script van Amsterdamned 2 is klaar. We moeten het nog financieren, het kost 10 miljoen.” De tafelgasten zijn enthousiast.



'Het script van Amsterdamned 2 is klaar', vertelt @HuubWStapel bij #Humberto. In het vervolg van de filmklassieker uit 1988 speelt Stapel ook weer de hoofdrol. pic.twitter.com/JtTWi3vOXF — Humberto (@HumbertoRTL) September 15, 2023



Acteur @HuubWStapel gaat een serie maken over de Schelde bevestigt hij zojuist in #Humberto. 'Langs de Schelde is vorige week getekend.' — Humberto (@HumbertoRTL) September 15, 2023

‘Talkshow is dansvloer’

In de uitzending van Humberto wordt daarnaast de verjaardag van hiphop gevierd. Dat doen ze met muziek en iedereen gaat los. Kijkers vonden het heerlijk om te zien.



Is Frits Wester ziek of zo dat ie niet ff kon opstaan en meebewegen op t hip hop nummer van John Williams? Huub Stapel deed het geweldig haha #Humberto — Sky (@M062020) September 15, 2023



Huub Stapel wat een fijne meneer🥰#humberto — Sandra (@75_Sandra) September 15, 2023



Humberto terugkijken kan via Videoland.

