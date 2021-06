André Hazes bij Humberto over alle ophef: ‘Ik doe ook maar wat’

André Hazes heeft het de laatste tijd niet makkelijk gehad. Na zijn relatiebreuk met Monique Westenberg en zijn nieuwe relatie met Sarah van Soelen, kreeg hij flink wat kritiek over zich heen. Ook Humberto Tan, waarbij hij gisteren aan tafel zat, merkt dat: „Hoe houd jij de lol er in? Iedere dag sta jij op de een of andere manier in de krant. En niet leuk.” Volgens Hazes is de lol dan ook „ver te zoeken”.

Hazes zegt dat hij veel mensen om zich heen heeft, die op hem inpraten. „Ze zeggen dat het wel leuk moet blijven. Het is veel en je zit er niet op te wachten.” Zelfs ‘zo’n avond als nu’, zegt de zanger. „Je hebt wat te promoten, maar je komt weer met je harses op tv.” Hazes zit namelijk bij Humberto omdat hij binnenkort een grote show geeft in Ahoy: De Avond van je Leven. En daarvoor moeten kaarten verkocht worden.

Andre Hazes bij Humberto: ‘Doe maar wat’

Hazes zegt dat hij inderdaad vaak op tv is, maar dat dat ook ‘gewoon’ zijn werk is. „Mensen kunnen dat onderscheid niet meer maken. Het is ‘veel’, maar aan heel veel dingen kan ik niets doen.” Volgens Humberto klopt dat niet helemaal, want de zanger zoekt de spotlights ook vaak genoeg op. Bijvoorbeeld via Instagram. Hoe houdt hij die balans in de gaten, vraagt de presentator zich af. „Heel eerlijk? Ik doe ook maar wat. Dat meen ik echt”, antwoordt Hazes.

„Ik doe wel eens iets, en dan denk ik ‘dat heb ik niet zo slim gedaan’. Maar ik laat ook wel eens iets, en dan denk ik ‘hé, ik had gewoon naar m’n intuïtie moeten luisteren’.” Volgens de zanger is het heel moeilijk om te beslissen of hij met zijn hart of hoofd moet denken. En al die ophef? Dat gaat hem niet in de koude kleren zitten. „In het begin dacht ik: dit geintje kan ik ook nog wel aan. Maar het is wel een ding. Het zuigt heel veel energie.”



‘Op straat is iedereen aardig’

En het gaat nog even door over de ophef. Hazes is namelijk aanwezig omdat hij „straks de kaartjes voor De Avond van je Leven wil verkopen”, in de woorden van Humberto. Maar toch is volgens de presentator die balans tussen de publiciteit „en wat je doet” heel belangrijk. Hazes zegt dat hij daar wel over nadenkt, maar dat hij niet weet hoe hij de harmonie erin moet houden. „Ik ben ook maar een jongen van 27 die doet wat hij denkt dat goed is. Het enige wat ik heb gedaan, is voor mijn eigen geluk gekozen.” Volgens de zanger is dat bij sommige mensen ‘een ding’.

Inmiddels wordt dat wel wat minder, zegt Hazes. „Dan zie je die negatieve reacties en denk je dat dat heel Nederland is. Maar dat zijn vijfhonderd mensen uit Appelscha of zo, want op straat is iedereen aardig.” Humberto: „Mensen uit Appelscha worden nu boos, hè.”



Ophef om relatie met Sarah van Soelen

Begin april bevestigde Hazes zijn liefde voor Sarah van Soelen, en de reacties daarop waren niet mals. Dat deed hij ook in een talkshow, toen bij Beau. De zanger draaide er eerst nog wat omheen maar gaf uiteindelijk schoorvoetend toe: „Ik ben gek op dat meisje.” En de afgelopen maanden is al dat lief en leed (en dat is nogal wat) vastgelegd op camera. Binnenkort komt er een documentaire uit over het turbulente leven van de zanger.

Sinds gisteravond heeft Humberto Tan het stokje overgenomen van Beau van Erven Dorens. Humberto zag je eerst alleen op zondag, nu is het programma elke werkdag op tv te zien. De presentator trapte gisteren af met 809.000 kijkers. Op1, de concurrent, scoorde 838.000 kijkers, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.

