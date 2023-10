Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dít staat er in het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt

Als laatste partij heeft Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt vanochtend het verkiezingsprogramma gepresenteerd. In het programma, met de naam Tijd voor Herstel, maakt Omtzigt duidelijk de bestuurscultuur van Nederland te willen veranderen.

Als de bestuurscultuur niet verandert, blijven er problemen ontstaan, zo stelde de partijleider vanochtend bij de presentatie in Den Haag. „Het allerbelangrijkste is het herstel van de bestuurlijke ordening in Nederland.”

Meer huizen en minder migratie

NSC wil verder dat woningcorporaties 350.000 woningen gaan bouwen. Dat is meer dan de ambitie van Rutte IV. Ook wil de partij de huurverhoging aan banden leggen en een regionaal kiesstelsel invoeren. Over migratie is NSC ook duidelijk: die moet aan banden gelegd worden, waaronder ook asielmigratie. De partij wil toe naar een twee-status-stelsel en toe naar een strikter terugkeerbeleid.

De partij wil daarnaast stikstof verminderen en minstens twee nieuwe kerncentrales erbij om de natuur te herstellen. De veestapel moet kleiner en de partij wil een stop op de bouw van nieuwe megastallen, zei Omtzigt. De partij wil de industrie „vergroenen, maar niet verjagen”. Verder zei Harm Holman, de nummer 20 en beoogd landbouwwoordvoerder van NSC, dat zijn partij de veestapel wil laten krimpen en het stikstofbeleid „over de kop” wil gooien. Hoe hard de veestapel moet inkrimpen, zei Holman niet.

Verder staat er in het verkiezingsprogramma dat kraamzorg gratis moet worden en dat de jaarlijkse tandartscontrole terug moet in het basispakket. Tot slot moeten de „marktwerking en bureaucratie” in de zorg „rigoureus” worden beperkt en moeten streekziekenhuizen worden behouden.

Geld nodig

Voor de realisatie van de voorstellen van NSC van Pieter Omtzigt is geld nodig. De dekking daarvoor zoekt de partij „in een afgewogen mix” van beperking van uitgaven en verhoging van een aantal lasten. De komende jaren is geen ruimte voor een „generieke lastenverlichting”, zo staat in het programma. Dat laat de „stand” van de overheidsfinanciën niet toe.

Voor de lagere en middeninkomens worden wel maatregelen genomen die „bijdragen aan hun bestaanszekerheid”. Daarvoor worden op korte termijn „fiscale instrumenten” ingezet, die niet nader worden genoemd. Op de lange termijn wil de partij toe naar een stelselherziening „waarbij draagkracht, rechtvaardigheid en eenvoud weer leidende beginselen zijn”.

Onduidelijk is of en hoeveel de verschillende inkomensgroepen er op voor- of achteruit gaan. De partij heeft haar programma niet door het Centraal Planbureau (CPB) laten doorrekenen. De financiële paragraaf van het verkiezingsprogramma biedt geen duidelijkheid.

Omtzigt terughoudend

Tijdens het televisiedebat bij College Tour nam Omtzigt het zondagavond op tegen Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Caroline van der Plas (BBB). Daarin werden verschillende zaken besproken, van voorkeuren voor een coalitie tot premierschap.

Op alle zaken bleef vooral Omtzigt terughoudend. Hij benadrukte wel dat premier worden niet zijn ambitie is en dat hij het belangrijker vindt de veranderingen te bewerkstelligen die volgens hem nodig zijn. „De stoel is niet mijn doel.” Maar tegelijkertijd sloot hij niets uit.

Van de terughoudendheid van de politicus lijken de kiezers niet wakker te liggen. De partij van oud-CDA’er Omtzigt maakt volgens recente peilingen kans de grootste te worden bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

