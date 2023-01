Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noëlla’s ex brak digitaal in en verspreidde naaktbeelden: ‘Ik voelde me nergens meer veilig’

Je ex die anderen naaktbeelden van jou verstuurt, waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Het overkwam de 25-jarige Noëlla Peters. Nadat ze haar relatie vijf jaar geleden verbrak, begon haar ex haar lastig te vallen. Zo stond hij Noëlle op te wachten bij de bushalte en kwam hij plotseling opdagen op haar werk. Maar ook online bleek hij haar te intimideren.

Noëlla’s vrienden kregen bijvoorbeeld vreemde berichten toegestuurd vanuit haar account. „Ik wist gelijk dat hij het was”, vertelt het slachtoffer gisteravond aan tafel bij Jinek. „Op een gegeven moment kreeg ik ook berichten van vreemde mannen op Instagram. Zij zeiden dat ze naaktvideo’s van mij zouden hebben en chanteerde me om meer op te sturen. In mijn beleving waren er geen filmpjes, dus ik zei dat ze de verkeerde voor zich hadden.”

‘Ik kon bijna niet meer ademhalen’

Toch haar grote schrik ontdekte Noëlla dat zij het wel bleek te zijn in de filmpjes. „Ik kreeg een paniekaanval en kon bijna niet meer ademhalen. Ik voelde me nergens meer veilig: niet in mijn eigen huis en niet in het openbaar. Maar ook niet meer in mijn eigen telefoon.”

Helaas is Noëlla niet de enige die zoiets meemaakt. In 2020 gaf ruim 5 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van online seksuele intimidatie. Dat er veel taboe heerst, blijkt wel uit de cijfers: 99 procent van de slachtoffers doet geen aangifte als ze erachter komen dat zij online seksueel worden geïntimideerd.

Meelezen met de telefoon van je partner

Volgens techjournalist Daniël Verlaan, die onderzoek doet naar online stalking, zijn er verschillende manieren om toegang te krijgen tot de telefoon van een ander. Zo kun je jouw aanmeldactiviteiten en bijbehorende locaties inzien via de instellingen van je telefoon. „Dat kan bij veel verschillende apps, zoals Facebook, Instagram en Snapchat”, vertelt Verlaan.

Iets wat de onderzoeker heeft zien gebeuren, is dat mensen de telefoon van hun partner midden in de nacht pakken en dan een websessie toevoegen van WhatsApp. „Zo kunnen zij meelezen met de telefoon van hun partner. Bij Noëlla kreeg haar ex toegang doordat hij een hersteloptie had toegevoegd, waarmee hij het wachtwoord kon resetten.”

Je leven digitaal splitsen na een break-up

Om nou je partner compleet te verbannen van je telefoon is volgens Verlaan nou ook weer niet nodig. „Als je van elkaar houdt, dan kun je dingen in goed vertrouwen met elkaar delen. Soms is het ook goed om je wachtwoord met je partner te delen, voor het geval dat er iets met je gebeurd. Als je onverwacht opeens overlijdt, dan kun je nog in de telefoon van de ander. Er zitten dus ook veel goede kanten aan.”

Toch benadrukt de onderzoeker ook hoe belangrijk het is om voorzichtig te zijn. „Relaties gaan helaas vaak uit en niet altijd op een goede manier. Het is dan belangrijk om je leven echt digitaal te gaan splitsen, want het kan vrij slecht aflopen.”

Bekijk Jinek terug via RTL XL.