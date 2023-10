Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man gooit trouwring tot tweemaal toe in de sloot: ‘Blij om van dat wijf af te zijn’

Je trouwring het water in gooien tijdens een ruzie: het lijkt op een filmscène, maar het gebeurt toch ook echt in het dagelijks leven. Robbert-Jan Ousen uit Gouda had dit weekend de eer zo’n vermiste trouwringen op te duiken.

De gooier van de trouwring was echter niet heel blij dat Ousen hem weer had opgedoken…

Trouwring met noodgang in het water

In de 538 Middagshow van Radio 538 vertelt Ousen over het avontuur. Als duiker heeft hij in zijn carrière al veel opmerkelijke dingen meegemaakt, en het opduiken van (trouw)ringen hoort daar ook bij. Maar het verhaal achter de in het water belande trouwring deed Ousen wel verbaasd opkijken.

Een tijd terug ontving hij een bericht van een man die na een ruzie met zijn vrouw de trouwring „met een noodgang” het water in had gegooid. „Ja, je kan er maar vanaf zijn”, lacht Ousen.

Sieraad spoorloos

Maar nadat het stel het weer had goedgemaakt, had de man spijt van zijn actie. Hij nam daarom contact op met Ousen, die besloot de uitdaging aan te gaan. Met twee man sterk startte vervolgens de zoektocht naar de ring, maar tevergeefs. „Van alles gevonden, maar niet die ring.”

Ousen houdt niet van opgeven en besloot daarom met het stel af te spreken dat, als hij nog een keer in de buurt was, hij nog een poging zou wagen. Enkele weken later lukte het hem dan toch: op de bodem van de sloot vond hij de trouwring. Maar hij kreeg niet de reactie van de man die hij had verwacht.

Gebroken huwelijk

De man nam het sieraad namelijk terug, maar gooide het daarna met diezelfde noodgang terug de sloot in. Tot grote verbazing van Oussen en zijn collega. „We hebben elkaar aan staan kijken van: wat gebeurt hier nou?”, vertelt hij in De Middagshow. De man legde uit dat er „ondertussen zoveel gebeurd” was, dat hij „blij was om van dat wijf af te zijn”.

Oussen en zijn collega zijn wel netjes betaald, ook al is de trouwring na de tweede keer nooit meer opgedoken. En het duo heeft een mooi verhaal om te vertellen op verjaardagen. „Deze blijft terugkomen, het is een lachertje, dat blijft gewoon gebeuren.”

