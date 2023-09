Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Renze op Zondag allesbehalve gezellig door discussie over wokebeweging: ‘Ach, hou toch op!’

Jan Slagter werd gisteren bij Renze op Zondag geconfronteerd met zijn uitspraken over de wokebeweging. Daar is hij geen fan van, zo bleek ook in deze uitzending. En dat leidde tot een flinke discussie tussen hem en Renze Klamer. Ook andere tafelgasten gingen zich er later mee bemoeien.

Jan Slagter zegt te merken dat hij de laatste tijd niet zoveel meer mag zeggen. En dat hij altijd moet oppassen om niet gecanceld te worden. Presentator Renze Klamer snapt die houding niet. „Je kan nog steeds zeggen wat je wil, maar soms vinden mensen dat niet leuk.”

„Nee, oké. Maar er is wel een beweging gaande, een kleine beweging. Dat zijn in mijn ogen de mensen die op extreme manier woke zijn geworden.” Hij wijst op voorbeelden dat ze bij de NS reizigers niet meer aanspreken met ‘dames en heren’. „En waarom moet moedermelk ineens ‘mensenmelk’ worden genoemd? En zijn er toiletten voor mannen én vrouwen?”

Jan Slagter ergert zich in Renze op Zondag aan wokebeweging

Hij vindt dat de wokebeweging op die manier de wil oplegt aan anderen. „Zeg niet dat we dat straks allemaal moeten doen”, doelt hij op het delen van toiletten met vrouwen. „Maar niemand zegt toch dat jij dat moet doen straks?”, zegt Renze Klamer tegen Jan Slagter.

„Nou ja, wat ik net zei: je hebt toiletten waar nu een mannetje én een vrouwtje op staat. En ik kan me voorstellen dat met name vrouwen dat heel vervelend vinden.”

De wokebeweging vormt wel vaker het gespreksonderwerp aan de talkshowtafels. Zo zei eerder dit jaar een tafelgast bij Op1 nog dat hij voor een ‘burgeroorlog’ vreest vanwege het ‘woke-denken’.

Renze Klamer wil weten waarom Jan Slagter zo fel is

Renze probeert ondertussen erachter te komen waar de frustraties van Jan Slagter over woke vandaan komen. „We zijn allebei kerkelijk opgevoed en hebben een hekel overgehouden aan mensen die een waarheidspretentie hebben. Zo van: zo zit het en dat moet je accepteren. Daar hou ik ook niet van.”

Maar dit is anders, vindt de presentator. Dit gaat om een zoektocht naar inclusiviteit, met goede bedoelingen. „En als iemand jou opvattingen als oubollig benoemt, dan ben je toch niet gelijk gecanceld?”, richt hij zich weer tot Jan Slagter.

Andere tafelgasten bemoeien zich met discussie over wokebeweging

Maar die ziet dat de wokebeweging andere opvattingen niet duldt. En dat ze mensen met afwijkende meningen cancellen of niet meer de hand willen schudden. Daar schuilt een groot gevaar in. Hij noemt het feit dat Pim Fortuyn en Theo van Gogh zijn vermoord vanwege hun mening. „Ik ben bang dat we nu in een tijd leven waarin we zo tegenover elkaar komen te staan, dat we niet meer naar elkaar luisteren.”

Dan bemoeit een andere tafelgast zich met het gesprek. „Blanke, witte mannen hebben altijd een status gehad dat ze dingen konden besluiten. En er komt een generatie die graag wil dat dat er anders uitziet”, zegt politiek verslaggever Floor Bremer. „Daar zal je naar moeten luisteren, in plaats van steeds ageren tegen de wokebeweging. Je trekt je nu terug achter een muur. Open die deur gewoon.”

‘Ach hou toch op, dat is onzin!’

Wanneer Floor Bremer daarna opnieuw betoogt dat de samenleving ‘heel lang gevormd is door oudere witte mannen’, komt Frits Wester, die ook aan tafel zit, aan het woord. Hij neemt het op voor Jan Slager. „Ach, hou toch op”, valt hij uit tegen Bremer. „Dat is onzin.”

„Hoeveel vrouwen hebben wel niet bijgedragen aan deze samenleving?”, zegt hij. „In veel gezinnen waren vrouwen vroeger de baas. Op binnenschepen waren vrouwen de échte kapitein. Je onderschat jullie eigen soort.”

Jan Slagter en Frits Wester blijven achter hun standpunt staan

Floor Bremer vindt dat Frits Wester haar moet laten uitpraten. „Op belangrijke positie hebben heel lang blanke mannen gezeten. Er komt nu een nieuwe generatie aan die zegt dat ze graag wat meer diversiteit willen zien.”

„Dat is prima”, vinden beide mannen. „Nou, als ik jullie zo hoor dus blijkbaar niet. Soms moet je er met een stormram ingaan om door een bepaalde muur heen te breken”, vertelt Bremer over de wokebeweging.

De mannen zitten haar ondertussen glazig aan te kijken. „Komt dit aan?”, vraagt ze zich hardop af, omdat ze ziet dat Jan Slagter en Frits Wester maar niet snappen wat ze bedoelt. ,,Nee”, zeggen beide mannen ook als antwoord. Het leidt tot gelach in de studio. Presentator Renze Klamer ziet ondertussen dat de discussie niet heel veel verder komt. „Dit wordt nog heel moeilijk”, is zijn conclusie.

Kijk het hele fragment hier terug.

