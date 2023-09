Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vast onderdeel in Miljoenenjacht plots weg (en daar zijn niet alle kijkers even blij mee)

Het is toch altijd even slikken als kijker: programmamakers die ineens aanpassingen doorvoeren aan onderdelen van je favoriete programma. Dat gebeurde gisteravond in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Postcode Loterij Miljoenenjacht.

Wie de spelshow weleens kijkt, heeft vast van de ‘gouden bel’ gehoord. De hele show draait om geld, geld, geld. Dus ook met die bel vallen de nodige knaken te winnen. Maar het onderdeel is ineens weg, tot schrik van sommige kijkers. Al kunnen anderen zich wel vinden in de verandering.

🔔 Wat was de gouden bel? Vaste Miljoenenjacht-kijkers konden zich altijd opmaken voor spektakel als het onderdeel met de gouden bel voorbijkwam. Eén kandidaat in het publiek kreeg die bel en de mogelijkheid om vóór het openen van een van de koffers te bellen tijdens het finalespel. Die persoon won het bedrag dat uit de koffer kwam, tot een maximum van 50.000 euro. Lekker natuurlijk! Maar het kon ook dat een kandidaat zich al rijk had gerekend, maar uiteindelijk naar huis ging met één cent, omdat dat bedrag toevallig in het koffertje zat.

Vast Miljoenenjacht-onderdeel vervangen: ‘Jammer, zorgde juist altijd voor mooie momenten’

Geen gouden bel meer dus in het programma dat gepresenteerd wordt door Linda de Mol. Maar er is wel een vervangend spel, waaraan niet één, maar meer mensen uit het publiek mee mogen doen. Zij raden in welke koffer de magische 5 miljoen euro zit tijdens het finalespel. In de aflevering van gisteren leverde dat ruim 3.000 euro op voor 29 spelers.

Fijn voor hen, maar sommige kijkers balen van het schrappen van de gouden bel. „Dat zorgde juist altijd voor mooie momenten!”, zegt iemand. Want dat het soms kandidaten absoluut niet mee zit, bleek tijdens een aflevering eerder dit jaar wel. Toen zorgde het gouden belletje voor een lullig moment.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

WAT? Geen gouden bel meer bij #Miljoenenjacht ? Wat een bummer! Dat zorgde juist altijd voor mooie momenten! — Bas Dijkhof (@PSV_Freak) September 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Nu meer kans wat te winnen en sowieso geen lullige eurocent’

Maar anderen vinden het alternatief beter dan de gouden bel. „Nu maken meer mensen kans wat te winnen en dat is sowieso geen lullige eurocent”, schrijft een kijker. Anderen zijn het wel met hem eens.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het raden in welke koffer 5 miljoen zit is een beter spel dan die bel.

Nu maken meer mensen kans wat te winnen en dat is sowieso geen lullige eurocent.#miljoenenjacht — Jeroen (@HighwaymanNH) September 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eindelijk geen gouden bel meer! Dat onderdeel werkte nooit echt lekker #miljoenenjacht — Victor Hopman (@victorhopman) September 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#miljoenenjacht dit is wel leuker dan de bel. Ook meer mensen die prijs hebben zo. — Barbb⚪🔴⚪ (@spekkie70) September 3, 2023

Dit bedrag won de winnaar van eerste Miljoenenjacht-aflevering nieuw seizoen

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Postcode Loterij Miljoenenjacht was gisteravond op SBS6. Fennita (41) uit Nunspeet wist haar medekandidaten weg te spelen en sloot het spel met de gouden koffertjes af door bij een bedrag van 73.000 euro op de dealknop te drukken.

Wat ze met dat geldbedrag gaat doen? Reizen. Zo heeft ze al heel lang de wens om een verre reis naar Canada of Nieuw-Zeeland te maken.

Bekijk de hele aflevering terug via KIJK.

Vorige Volgende

Reacties