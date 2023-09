Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilfred Genee haalt uit naar Jeroen Pauw: ‘Zakkenvuller’

Wilfred Genee haalde gisteravond in Vandaag Inside uit naar televisiecollega Jeroen Pauw. Want volgens Genee snabbelde Pauw naast zijn NPO-salaris, ook nog bij als televisieproducent. En dat maakt Pauw, wat Genee betreft, een zakkenvuller.

Eva Jinek keert terug bij de NPO en aan de VI-tafel speculeert men over haar nieuwe programma. Want neemt zij nu wel of niet de plek van Khalid & Sophie over?

VI-heren bakkeleien over NPO-salaris

Daarna komt het mogelijke salaris van NPO-presentatoren ter sprake. „Je hebt daar een plafond”, zegt tafelgast Özcan Akyol. In vergelijking met de ruime salarissen van de VI-heren.

Genee noemt op dat hij denkt dat Jinek straks een „productiecontract” krijgt. Net als Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw. Daarmee bedoelt Genee dat sommige NPO-gezichten, naast hun presentatiewerk ook andere rollen zouden vervullen bij de publieke omroep. Akyol twijfelt of men dat soort constructies gaat doen. „Dat geloof ik niet.” Waarna Johan Derksen aankaart dat als het legaal is, de NPO-gezichten dat gewoon kunnen doen.

Wilfred Genee: ‘Jeroen Pauw vult zijn zakken ook’

„Pauw vult z’n zakken ook.” ‘Eus’ kijkt wat bedenkelijk bij die uitspraak. Maar volgens Genee had Pauw naast zijn NPO-contract meer inkomsten. Omdat hij ook allerlei dingen produceert. „Dan vul je toch je zakken?”, aldus Genee. Pauw zou daardoor meer inkomsten hebben gehad

Volgens hem verdiende Pauw meer geld dan zijn standaard NPO-salaris. Dat soort geluiden klonken eerder ook over Van Nieuwkerk. „Ik denk dat het meer oplevert dan presenteren”, haakt Derksen in. „Dan ben ik verbaasd dat jij nog geen productiebedrijf hebt”, zegt Akyol tegen Genee.

Özcan Akyol over Matthijs van Nieuwkerk

Daarna vertelt Derksen dat Genee ooit overwoog, toen de VI-heren nog onder RTL vielen, om zelf het programma te produceren. Derksen vond het destijds allemaal te veel werk. Maar nu concluderen de VI-gezichten dat dat hen een hele hoop geld had kunnen opleveren.

Later komt ook Mattijs van Nieuwkerk ter sprake, waarvan bekend is dat ‘Eus’ een vriend van hem is. Genee gooit een balletje op. „Matthijs van Nieuwkerk binnenkort bij deze zender? Hoe zit dat? Wanneer komt hij binnen bij ons?”. Maar volgens Akyol is dat niet aan de orde. „Ik weet niet wat er in de toekomst gebeurt, maar nu is daar geen sprake van.”

