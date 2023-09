Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is wat de schoonmaker allemaal van je weet: ‘Kent jouw geheimen’

De schoonmaker komt wellicht regelmatig bij je over de vloer om de boel aan kant te maken. Maar wat weten deze interieurverzorgers van jou? Welke diepe geheimen kennen ze? Het is waarschijnlijk meer dan je denkt.

Oké, niet iedereen kan zich een schoonmaker permitteren. Voor wie dat niet kan, zijn deze handige schoonmaaktrucjes wellicht een uitkomst. Maar voor wie wel wekelijks een hulp in de huishouding thuis krijgt, is het wellicht niet altijd even duidelijk wat deze schoonmakers allemaal je weten. Huffpost sprak met een aantal schoonmaaker die vertellen over hun baan en de taferelen die ze aantreffen.

Schoonmakers kennen diepste geheimen

Onder meer Sara San Angelo, die twintig jaar lang bij verschillende adressen schoonmaakt, vertelt dat de schoonmaker „al jouw geheimen kent”. Zelfs zonder je überhaupt te hoeven zien. Volgens haar snuffelen schoonmakers niet opzettelijk rond, maar treffen ze nu eenmaal een hoop zaken aan in huis. En mocht je hier voor vrezen, dan heeft San Angelo een simpele tip: „Als je niet wilt dat ik erachter kom dat je herpes hebt, verstop jouw crème dan ergens waar in niet schoonmaak.”

Naast San Angelo delen ook schoonmakers Adrienne Parkes, Delah Gomasi en Rocky Vunog hun ontdekkingen. Ze sommen zeven dingen op, die waarschijnlijk ook jouw schoonmaker van jou weet.

Dit weten schoonmakers van jou…

1. Alcoholprobleem

Lege flessen zeggen meer dan je denkt. En vergeet daarin ook de prullenbakken en glasbakken niet. De schoonmakers vertellen dat ze regelmatig op allerlei plekken lege alcoholflessen vinden. „Door iets weg te gooien of bij het afval te stoppen, betekent het nog niet dat het verdwenen is.”

2. Seksleven

Extra grote of juist extra kleine condooms, zwangerschapstesten, seksspeeltjes. De schoonmakers kwamen het allemaal tegen. Maar ook affaires komen bij hen aan het licht, vertelt San Angelo.

3. Leefstijl

De schoonmaker kent de werkelijke waarheid. Parkes vertelt onder meer dat ze het huis schoonmaakte van een bekende Netflix-acteur, maar dat zijn leven niet zo glamoureus was als dat het leek. „Hij leefde van afhaal- en kant-en-klaar-maaltijden. Zijn huis was vies en verwaarloosd en overal hingen post-it’s met affirmaties erop.”

Dat bevestigt ook Gomasi, van het Australische Maid For You. Zijn klanten zien er rijk, glamoureus en welvarend uit, maar hun huizen vertellen een ander verhaal. „Als we hun huis binnenkomen, zijn er kamers gevuld met lege pizzadozen, papieren zakken van bezorgmaaltijden, vuile matrassen zonder lakens, vuil ondergoed of dierenuitwerpselen overal in hun appartement”.

4. Gierigheid

Volgens Parker zijn de rijken vaak het meest gierig „Hoe meer geld iemand heeft, hoe gieriger ze zijn. Zij zijn namelijk ook degenen die willen dat je hun glazen trap met de hand schoonmaakt in een herenhuis van 500 vierkante meter voor 150 euro.” Ze vertelt dat veel rijke klanten een fooitje met de kerstperiode overslaan. Maar dat ook veel van haar rijke klanten Parker niet meer als schoonmaakster wilden omdat ze haar tarieven had verhoogd. „Vanwege de huidige inflatie.”

En San Angelo legt uit dat een klant haar consequent te weinig betaalde. Ook al ging het om een paar tientjes. „Ze zei altijd dat ik het later terug zou krijgen, maar dat gebeurde nooit.”

5. Mentale gesteldheid

Volgens San Angelo, die in Amerika werkt, is de hoeveelheid Amerikanen die medicijnen gebruiken bijzonder groot. „Als er in Amerika een geestelijke gezondheidscrisis is, ben ik er getuige van.” Volgens haar slikt men zware medicatie voor psychische aandoeningen en mentale problematiek.

Vunog benadrukt dat er meer signalen zijn van mentale problemen. „Een merkbare achteruitgang in het onderhoud van een huis, vooral als het voorheen netjes werd gedaan, kan soms een indicatie zijn dat iemand met zaken worstelt.” Hij benadrukt dat opgestapelde en ongeopende post of gesloten gordijnen ook subtiele signalen zijn.

6. Zelfverzekerdheid

Volgens San Angelo kennen sommige klanten weinig schaamte wat betreft hun lichaam. Zo liep een yoga-instructrice ongegeneerd naakt door het huis of voerde ze een gesprek met de schoonmaakster terwijl ze zich stond aan te kleden. Maar ook ouderen lijken daar volgens San Angelo niet altijd moeite mee te hebben. En ook Parker beaamt dat de deur regelmatig werd opengedaan door iemand die slechts een handdoek om had. Of dat mensen gigantische naaktportretten van zichzelf aan de muur hadden hangen.

7. Relatie- of huwelijksproblemen

„We kunnen het altijd zien als een koppel relatieproblemen heeft”, zegt Gomasi. Volgens hem zien veel schoonmakers bijvoorbeeld aan het bed of de bank of koppels in lastige tijden verkeren. „Van de bank is een geïmproviseerd bed gemaakt en op het bed in de hoofdslaapkamer ligt maar één kussen.”

