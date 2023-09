Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Modaal maakt kans op slechts 1 procent van de koophuizen

Als alleenstaande je intrede maken op de huizenmarkt? Daar is een fors inkomen en een flinke zak geld voor nodig. Dat blijkt ook uit nieuwe cijfers van de Hypotheker. Jan Modaal kan – zonder partner – een bod doen op welgeteld 1,1 procent van alle koopwoningen.

De situatie op de koopwoningmarkt voor alleenstaanden met een modaal inkomen blijft benard. Ondanks het gestegen salaris van Jan Modaal, blijven zijn kansen op een koophuis vanwege de gestegen hypotheekrente onveranderd slecht.

Koopwoning voor de middenklasse

Volgens het Centraal Planbureau is het modaal inkomen dit jaar gelijk aan 41.500 euro bruto. Dit geldt voor eenverdieners. Het modaal salaris voor tweeverdieners is gelijk aan 72.000 euro in 2023.

Sinds 2021 telt het tweede inkomen zwaarder mee bij een hypotheekaanvraag. Daardoor kun je met twee inkomens een relatief hogere hypotheek ontvangen, dan wanneer je met één inkomen hetzelfde salaris verdient, meldt persbureau ANP.

Kansen voor Jan Modaal

En dat is voornamelijk problematisch voor alleenstaanden met een modaal inkomen – wat dus het meest voorkomende inkomen in Nederland is. Met een hypotheekrente van gemiddeld 4,3 procent over een periode van 10 jaar maakt meneer of mevrouw Modaal kans op een hypotheek van 171.000 euro.

Op de huidige woningmarkt biedt dat weinig perspectief. De meeste opties vind je voor dat bedrag in Groningen, waar 7 procent van het woningaanbod binnen deze marge valt. Is Groningen het niet voor jou? Dan bieden de provincies Limburg, Friesland of Zeeland eventueel nog uitkomst. Daar is zo’n 4 procent van het woonaanbod een mogelijkheid voor het budget van Jan Modaal. Wil je per se in Flevoland of Utrecht een huis kopen? Dat wordt lastig. Respectievelijk is 0,1 of 0,2 procent van de woningen betaalbaar met een hypotheek van 171.000 euro.

Het marktaanbod

In totaal kom je met een hypotheek als single modaal-verdiener in aanmerking voor 1,1 procent van de koopwoningen in 2023, zocht de Hypotheker uit. Tweeverdieners met een gezamenlijk modaal inkomen van 72.000 euro kunnen een bod uitbrengen op ongeveer een kwart van de koopwoningen, namelijk 24,4 procent.

