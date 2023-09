Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stoïcijnse Badr Hari maakt rentree, maar wil pers niet te woord staan: ‘Geen zin in vragen’

Badr Hari (38) staat niet bepaald bekend als het braafste jongetje van de klas. Morgen maakt hij zijn rentree als kickbokser. Maar tijdens een persconferentie vandaag kwam Hari drie kwartier te laat en besloot hij niet met de pers te praten.

Hari is zo’n kickbokser die naast zijn prestaties ook een aardige reputatie heeft opgebouwd. Wat er voor zorgt dat er inmiddels kamp pro-Badr en kamp anti-Badr is ontstaan.

Badr Hari wil niet praten tijdens persconferentie

De kickbokser maakt een comeback in de ring en vecht morgen tegen de Britse James Mcsweeney (42). Maar aan de attitude van de Marokkaanse Amsterdammer ontbrak het ook vandaag al niet.

Hari kwam op de persconferentie in Parijs drie kwartier te laat. Terwijl de aanwezige journalisten hun prangende vragen aan hem wilden stellen, besloot Hari dat hij geen zin had. „Ik heb vandaag geen zin om vragen te beantwoorden. Je kunt alles aan James vragen, dat is alles.”

Zwijgen en stoïcijnse blik

Voordat hij de vragen van de pers afwimpelde, gaf Badr wel kort antwoord op de vragen van zijn aankondiging. Over zijn terugkeer sprak Hari: „Ik houd er gewoon van om te vechten. Soms voel je dat iets nog niet klaar is. Ik heb het nog steeds in me en kijk ernaar uit om morgen de ring in te stappen.” Ook vertelde hij dat de titel, oftewel plaatsing voor de GLORY Grand Prix, en zijn tegenstander hem weinig uitmaken. „Het is voor mij een persoonlijk gevecht en het heeft niks met mijn tegenstander te maken. Het maakt mij niet uit wie mijn tegenstander is.”

Het grootste deel van de tijd staarde de vechter lang en stoïcijns voor zich uit. Zijn concurrent Mcsweeney beantwoordde wel alle vragen van de pers.

Terugkeer in de ring

Hari is, samen met wereldkampioen Rico Verhoeven, toch wel een van de meest gevreesde kickboksers. Hij stapte in zijn 20-jarige carrière 127 keer de ring in. En hij won daarvan 106 keer, waarvan 92 keer met zijn beruchte knock-out’s. Maar zijn laatste zeven gevechten lukte het Hari niet om te winnen. Elf maanden terug leek het erop dat Hari zijn kickboks-carrière wilde beëindigen. Nadat destijds tegenstander Alistair Overeem hem versloeg sprak Hari: „Ik denk er al een tijdje aan om een einde aan mijn carrière te breien. Ik denk niet dat jullie me nog eens terugzien in de ring.”

Maar dat bleken slechts woorden te zijn, want morgen gaat Hari opnieuw de ring in. Via Instagram liet de vechter in februari weten dat hij toch terug zou keren. „Het leven geeft mij geen andere keuze. Ik heb geen skills om bouwvakker of elektricien te worden. Ik kan alleen vechten, verder niets.”

Mishandeling Badr Hari

Zijn omstreden reputatie dankt Hari aan een aantal mishandelingszaken. In 2017 kreeg hij een gevangenis van veertien maanden opgelegd.



Badr Hari weigerde om vragen te beantwoorden van de media. Waar Badr stoïcijns gefocust was, wist James McSweeney zichzelf verbaal sterk te verkopen aan de kijkers van de persco. Spektakel gegarandeerd! #GLORY88 pic.twitter.com/ZpI2NGYoab — De Kickboks Podcast (@kickbokspodcast) September 8, 2023



Badr Hari verkoopt zalen uit, maar daar is alles mee gezegd wat een schandalige vertoning richting Glory. 45 minuten te laat komen voor persco en dan g een vragen beantwoorden man man man #GLORY88 — Stan (@stanufc_) September 8, 2023



Het is te hopen dat Badr Hari morgen niet een pak slaag krijgt in Parijs gezien zijn bespottelijke vertoning van zojuist op de persconferentie #GLORY88 — Harm Postma (@Harmpostma) September 8, 2023



Your #GLORY88 main event is official! Badr Hari and James McSweeney will square off for a GLORY Grand Prix spot tomorrow night. Visit https://t.co/mtc7jeEIOh for worldwide viewing options. pic.twitter.com/WNeNcfRZEg — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) September 8, 2023

