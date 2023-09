Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit in VI-studio om ‘warhoofd’ Rutger Castricum: ‘Raar programma’

Rutger Castricum, die normaal een vrij scherpe tong heeft, bleek gisteravond bij Vandaag Inside niet helemaal bij de les te zijn. En dat merkte ook Johan Derksen op. Waardoor ‘warhoofd’ Castricum voor hilariteit in de VI-studio zorgde.

Eerst komen uitspraken van Chris Woerts ter sprake. Woerts vertelde woensdag dat ESPN het Nederlandse voetbal tot 2030 gaat uitzenden. Dat terwijl de kabelaars de rechten hiervoor willen hebben. Maar als Wilfred Genee daarover iets aan Castricum vraagt, denkt hij dat het over de NPO gaat. „Je zit helemaal niet op te letten”, concludeert Genee.

Rutger Castricum in Vandaag Inside

Hoewel Castricum aan het begin van de uitzending nog deed alsof hij wist waarover het ging, valt hij daarna door de mand. „Wilfred, laatste keer”, grapt Johan Derksen. Eerder sprak Derksen zich nog uit over de rol van Maarten van Rossum in De Slimste Mens.

Daarna komt de aanpak van media en journalisten richting politici ter sprake. Volgens Castricum houden politici veel te veel de regie richting de media. Maar als hij zijn punt wil maken, begint het televisiegezicht te stotteren en te haperen. „Nu is het helemaal afgelopen met jou”, reageert Derksen op zijn gebazel.

Hard gelach in VI-studio

Maar Castricum gaat verder en wederom lijkt hij moeilijk uit zijn woorden te komen. Er volgen veel „eh’s” en het punt van Castricum wordt niet echt duidelijk. En dat zorgt voor hilariteit in de VI-studio. René van der Gijp begint te lachen en ook Genee concludeert dat het „een raar programma is”.

Johan Derksen bestempelt Castricum als warhoofd

„Mag ik dit warhoofd nog even antwoord geven?”, reageert Derksen. Waarna de VI-tafel én Castricum nog harder moeten lachen. Daarna raken Derksen en Castricum nog verder in een discussie. Maar als Derksen Castricum onderbreekt, laat Castricum dat niet toe. „Ik was aan het praten nu”, grapt hij. En wederom klinkt er hard gelachen aan tafel. „Ik ga”, roept hij tot slot nog. Waarna Castricum opstaat, maar weer terug aan tafel gaat zitten.

