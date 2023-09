Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marco Kroon en zijn advocaten bij Op1 over verfilming van zijn leven: ‘Niet naar waarheid’

Dat er een film uitkomt over je leven, dat is niet niks. Zeker niet als het om zo’n verhaal gaat als bij oud-militair Marco Kroon het geval is. Toch, hoorden we gisteren in Op1, is de film volgens zijn advocaten niet helemaal naar waarheid.

Kroon schoof samen met advocaten Geert-Jan en Carry Knoops aan bij de talkshow, om te praten over De Vuurlinie. Metro‘s Erik Jonk zag de film en schreef zijn mening over ‘de opnieuw opengereten geschiedenis’ van Kroon op.

Carry Knoops bij Op1: ‘Acteur staat er als een lulletje bij’

Gisteren verscheen De Vuurlinie in de bioscoop. In de film zien we niet alleen Waldemar Torenstra als Marco Kroon, maar ook Jeroen Spitzenberger als Geert-Jan Knoops, Kroons advocaat. In de Op1-studio zijn, Kroon, Geert-Jan en Carry Knoops én Roel Reiné, de producent van de film, aangeschoven. Wanneer Op1-presentator Sven Kockelmann Carry vraagt hoe ze vindt dat Reiné haar man heeft neergezet in de film, vraagt ze: „Mag ik het eerlijk zeggen?”

In de studio klinkt wat gegniffel, maar Knoops bekent dat ze vindt dat dat „niet naar waarheid” is gebeurd. „Ik vond dat de acteur er eigenlijk een beetje bij stond en ernaar stond te kijken. En verder helemaal niks deed, als een lulletje. Maar in de werkelijkheid was het fenomenaal hoe hij zich in de rechtszaal heeft gedragen.”



Ze noemt dat Knoops en zijzelf „onderzoek hebben gedaan en tegengewicht hebben gegeven”, maar dat uit de film niet blijkt „hoe we tot het succes van dat proces zijn gekomen”.

Film over het leven van Marco Kroon’

Bij Op1 worden ook enkele recensies besproken, waar Geert-Jan Knoops wel een mening over heeft. Sommige criticasters zijn namelijk van mening dat De Vuurlinie Marco Kroon op een voetstuk zet.

„Dat zijn allemaal personen die vanuit hun perspectief iets vinden, maar het zijn geen mensen die, zoals Marco, hun leven hebben geriskeerd in het veld.” Knoops is zelf rechercheofficier bij de korps mariniers geweest. „Mannen zoals Marco maken, als het erop aankomt, het verschil. Ik heb zelf in militaire operatie gezeten en ik weet dat juist mensen zoals Marco het verschil maken.” Kroon: „En vele anderen.”

Knoops: „We kunnen kritiek hebben op hoe hij zich privé gedraagt. Maar de kritiek dat hij in de film op een voetstuk wordt geplaatst, is niet terecht. Hij is geportretteerd zoals hij is. Dit is Marco”, besluit de advocaat.

