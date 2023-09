Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sophie Hilbrand pakt CU’er Mirjam Bikker aan om standpunt over draagmoeders

CU-kamerlid Mirjam Bikker schoof gisteravond aan bij Khalid & Sophie. Daar kreeg zij van Sophie Hilbrand de wind van voren over haar standpunt over draagmoederschap.

CU-lijsttrekker Bikker heeft namelijk bezwaar tegen draagmoederschap. Presentatrice Sophie Hilbrand noemt op dat het partijprogramma van Bikker behoorlijk sociale standpunten bevat. Zo komen onder meer een hoger minimumloon, een goedkopere zorgverzekering en verlof voor mantelzorg komen voorbij. Maar dat de CU zich zo streng opstelt tegenover draagmoederschap, noemt Hilbrand toch een ‘hobbeltje’.

ChristenUnie tegen nieuwe wet draagmoederschap

Een nieuwe wet voor draagmoederschap zorgt ervoor dat een draagmoeder al van tevoren het ouderschap kan overdragen aan de wensouders. Zo krijgen de wensouders meer zeggenschap en kunnen zij onder meer medische beslissingen aangaande de baby nemen. En daar is de ChristenUnie het niet mee eens.

Paul de Leeuw, die zelf twee adoptiekinderen heeft, reageerde op social media furieus op het CU-standpunt met een foto van zijn blote billen.

Sophie Hilbrand bevraagt Mirjam Bikker

Bikker spreekt uit dat er zorgen klinken over het draagmoederschap. Zij pleit voor goed contact tussen kinderen en hun biologische moeder. De CU’er vreest voor internationaal draagmoederschap en de commerciële kant van het verhaal. „U bent heel sociaal, in het hele partijprogramma. Maar in dit stuk voelt het als het tegenovergestelde”, reageert Hilbrand daarop.

„Het voelt alsof ik lelijk doe tegenover mensen die een kinderwens hebben, dat snap ik”, reageert Bikker. Ze benadrukt dat de band tussen moeder en kind belangrijk is. Hilbrand concludeert dat Bikker de wensouders wantrouwt. „Ik zeg dat niet tegen die wensouders”, reageert Bikker. Volgens haar blijkt uit onderzoeken dat een band met een moeder van belang is. „Ik vind het vanuit mijn opvatting belangrijk om ook die zorg naar voren te brengen. En daar het gesprek over te voeren. En dan mag iedereen de grapjes maken die hij wil, kan ik best tegen”, waarmee Bikker naar de foto van De Leeuw verwijst. „Tegelijkertijd denk ik: ‘We kunnen ook het gesprek voeren over de zorg die ik heb en dan kun je nog steeds een verschillende afweging maken’.”

Maar volgens Bikker haalt zo’n grapje haar serieuze zorg onderuit. „We kijken vaak naar de individuele situatie waarin twee mensen heel veel liefde willen geven aan een kind, maar we zien te weinig de andere kant. Die van het belang van een kind en moeder die uit beeld kan raken.” Volgens tafelgast Hanneke Groenteman is de adoptie-discussie schrijnender dan het draagmoederschap. Maar daar is Bikker het niet mee eens. „Toen ik me ging verdiepen in adoptie, kwam ik er pas achter dat dezelfde dingen misgaan bij draagmoederschap.” Groenteman: „Maar toch in een hele andere omvang.” Maar dat komt volgens Bikker omdat het in een hele andere omvang gereguleerd is.



