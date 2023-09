Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Big Mac-menu vijf euro goedkoper in Rotterdam dan in Enschede of Hengelo

Heerlijk, zo’n Big Mac-menu van de McDonalds. Gemiddeld kost het menu in Nederland zo’n 13,30 euro. Maar niet op elke plek in het land is het menu dezelfde prijs.

Zo kost een Big Mac-menu in Hengelo en Enschede maar liefst vijf euro meer dan in Rotterdam. Ook de prijs van een kop koffie is niet overal gelijk, bleek gisteren. In Utrecht haal je je koffie het goedkoopst.

Big Mac-menu goedkoper buiten het centrum

Wie goedkoop een Big Mac-menu wil scoren, moet dus in Rotterdam zijn. Daar betaal je voor het menu, bestaande uit de klassieke burger, een portie friet en een drankje naar keuze, zo’n 9,75 euro. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Daarna volgen Dordrecht, Hilversum en Almere met 10,65 euro voor het menu.

Maar echt duur is het menu in Enschede en Hengelo: daar moeten klanten 15,05 euro aftikken. Dat is zelfs duurder dan in de hoofdstad, waar het menu 14,25 euro kost. Buiten het centrum van Amsterdam is het menu dan weer net iets goedkoper: op het Osdorpplein kost het ‘maar’ 12,75 euro.

Volgens Dirk Mulder, retailspecialist bij ING, zijn de prijsverschillen vooral te wijten aan de mate van concurrentie en de locatie. „In Amsterdam liggen de prijzen bijvoorbeeld hoger omdat de kosten daar ook beduidend hoger liggen”, legt hij uit aan RTL. Dat verklaart ook waarom een Big Mac-menu duurder is in het centrum van de hoofdstad, dan net daarbuiten. „In het centrum van de stad zijn de huur en de salariskosten hoger.”

Nederland aan kop met menuprijzen

Rond de 13,30 euro betalen voor een hap bij een fastfoodketen is niet mis. De prijs van een Big Mac-menu is in Nederland dan ook vrijwel het hoogst van heel Europa. Enkel in Zwitserland ligt de prijs, omgerekend naar euro’s, hoger. Ter vergelijking: in Portugal betalen consumenten voor dezelfde hap gemiddeld zeven euro. Uit het onderzoek van de Volkskrant blijkt ook dat landen als Frankrijk, Italië, en Griekenland een lagere prijs rekenen voor hun Big Mac-menu.

Reacties