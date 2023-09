Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

The Rolling Stones zijn terug, Beau van Erven Dorens interviewt Mick Jagger: ‘Wat een charmes’

De iconische band The Rolling Stones zijn helemaal terug. Met een nieuwe single op zak mocht Beau van Erven Dorens met frontman Mick Jagger en gitarist Ron Wood spreken. Bij Humberto vertelt hij er alles over.

Het was een muzikale uitzending van Humberto. Zangeres Numidia was er, evenals Tino Martin en Mart Hoogkamer.

Nieuwe muziek The Rolling Stones

„Het tweede nummer van het nieuwe album van The Rolling Stones is uitgebracht. Na Angry, wat lovend werd ontvangen, is het nu de beurt aan Sweet Sounds of Heaven, een samenwerking met Lady Gaga”, kondigt Tan aan. „Beau vroeg Mick Jagger naar de geboorte van het nummer.”

Het was vrij toevallig dat Lady Gaga op het nummer verscheen. „Ze zat in de ruimte naast ons”, vertelt Jagger in het interview met Van Erven Dorens. „Het is Los Angeles. Je kent iedereen. Ik was ook een keer in de ruimte met Harry Styles”, weet Jagger te vertellen.

‘Humberto bedankt’

Van Ervens Dorens bedankt Tan nog in de uitzending. „Je had ook zelf kunnen gaan, maar je hebt mij gestuurd. Bedankt daarvoor, ik ben groot fan. Ik had de biografie van Mick Jagger thuis liggen en toen vroeg mijn zoon: ‘wie is dat ook alweer?'” Van Erven Dorens is erg te spreken over de band die al 60 jaar bestaat.

Ondanks de leeftijd van de muzikanten, is er aan energie geen gebrek, merkt Van Erven Dorens op. Hij vroeg daarnaar in het interview met Jagger. „Om fit te blijven moet je trainen. Dat doe ik elke dag, behalve zondag. Dan heb ik vrij”, aldus Jagger.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

.@RolingStones zijn terug met het nieuwe album Hackney Diamons dat volgende maand uitkomt. @BeauvanED mocht met Mick Jagger en Ron Wood te kletsen over hun nieuwe plaat. Vanavond doet Beau bij #Humberto verslag van deze bijzondere ontmoetingen. pic.twitter.com/wl1hvXYRMA — Humberto (@HumbertoRTL) September 29, 2023

‘Hartverwarmend’

Dat de band nog samen is na al die tijd heeft te maken met „de ruimte die we elkaar geven”, verklaart The Rolling Stones-gitarist Ron Wood, die Van Erven Dorens ook heeft gesproken. „Als we moeten werken, werken we samen. Zo niet, dan geven we elkaar de ruimte. Maar we blijven een eenheid”, aldus Wood.

Van Erven Dorens zegt bij Humberto wel behoorlijk zenuwachtig te zijn geweest om de muzikanten te spreken. „Met Ron Wood zat ik samen in een ruimte, dus daar kon ik later mijn charmes wel op inzetten. Met Mick Jagger via videobellen was dat moeilijker.” De charmes die van hen afkwamen vond hij „hartverwarmend”. „Want hoe lang lopen zij al mee? En dan komt er opeens een of andere Derk uit Holland met je praten.”

The Rolling Stones op tournee

Dat Mick Jagger geïnterviewd mocht worden, werd later geregeld. „In Nederland hebben we ingezet op hun nieuwe muziek. En ik denk dat dat zo gewaardeerd werd dat ze dachten: daar moeten we nog op inspringen”, denkt Van Erven Dorens. „Maar Nederland is gek op The Rolling Stones en zij op ons.”

Van Erven Dorens heeft eruit gekregen dat de band hoogstwaarschijnlijk volgend jaar op tour gaat met het nieuwe album. „Komen jullie dan ook naar Nederland?” De planning is nog niet af, dus daar heeft Van Erven Dorens geen definitief antwoord op gekregen.

Humberto terugkijken kan via Videoland.

Reacties