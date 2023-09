Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zware regenval en overstromingen in New York: zeeleeuw zwemt uit dierentuinverblijf

Ondergelopen straten, metrostations en scholen. Er woeden overstromingen in New York door noodweer. De zware regenval heeft er in de Amerikaanse stad zelfs toe geleid dat een zeeleeuw even kon ontsnappen.

De zeeleeuw ontsnapte uit haar verblijf in de dierentuin van de stad, Central Park Zoo, meldt CNN.

Zeeleeuw kort ontsnapt

De zware regenval zorgde ervoor dat de poel waarin zeeleeuw Sally verbleef overstroomde. Daardoor kon ze uit de poel zwemmen en wat rondsnuffelen in de dierentuin.

Na een tijd keerde Sally zelf terug naar het verblijf dat ze deelt met twee andere zeeleeuwen. Medewerkers van de dierentuin hielden al die tijd een oogje in het zeil toen het dier de excursie maakte, meldt CNN.



Thanks @NYPDCentralPark for helping to set the record straight! After briefly exploring the flooded plaza inside the zoo, sea lion Sally returned to the enclosure, the flood waters receded & all is well @centralparkzoo w/ our sea lions all safely content in their exhibit. https://t.co/bQsIwkc51E — Jim Breheny (@JimBreheny) September 29, 2023

Overstroming dierentuin New York

Er was niemand in gevaar. De zeeleeuw bleef in de dierentuin en is nooit door de omheining gebroken, zei adjunct-directeur van de dierentuin Jim Breheny op X. „Na een korte verkenning van het ondergelopen plein in de dierentuin keerde zeeleeuw Sally terug naar het verblijf. Alles is in orde.”

Het waterpeil in het bassin van de zeeleeuwen is sindsdien gedaald en alle dieren bevinden zich weer in de daarvoor bestemde verblijven, aldus de dierentuin.

Zware regenval in New York

Op het vliegveld van de stad, John F. Kennedy International Airport, viel op één dag meer regen dan ooit tevoren sinds 1948, bijna 8 inch, ofwel ongeveer 20 cm. In Brooklyn viel in slechts drie uur tijd een maandelijkse hoeveelheid aan regen.

Wetenschappers zeggen tegen CNN dat de zware regenval een symptoom is van klimaatverandering. Een warmere atmosfeer gedraagt zich als een spons die meer waterdamp opzuigt om het vervolgens uit te wringen in hevige vlagen van regen, zeggen zij.

Vanwege de aanhoudende regenval en overstromingen is de noodtoestand uitgeroepen. Op beelden is te zien hoe straten en metrostations zijn ondergelopen.



New York City emergency officials have issued a travel advisory as heavy rain and flooding hits https://t.co/E30q97yK2O pic.twitter.com/xw1EgGvXmM — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 29, 2023



Southern Brooklyn is flooded, please head warnings. Many local roads not passable! ⁦@NWSNewYorkNY⁩ pic.twitter.com/va4FXnpoyP — Mike_W 🟦 (@WeinbergerMike1) September 29, 2023

