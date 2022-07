Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

The Rolling Stones op jubileumtournee: zo ontwierpen ze hun rockshow

Wie The Rolling Stones ooit live aan het werk heeft gezien, weet dat de heren zich er niet met een jantje-van-leiden van af maken. Niet voor niks zijn ze verantwoordelijk voor een aantal van meest succesvolle wereldtournees uit de geschiedenis. Maar hoe komt zo’n rockshow tot stand?

Wie de roemruchtige beelden kent van het eerste Nederlandse optreden van The Rolling Stones in het Kurhaus in 1964, ziet dat er veel is veranderd wat popconcerten betreft. Om te beginnen hoeven er geen politiemannen meer aan te pas te komen om Stones-fans uit de gordijnen te halen of rondvliegende stoelen te ontwijken. Daarnaast oogt dat optreden van bijna zestig jaar geleden ontzettend primitief voor wie de afgelopen drie decennia een popconcert heeft bijgewoond en al helemaal eentje van The Rolling Stones. Sinds 1989 is het Britse bedrijf Stufish Entertainment Architects verantwoordelijk voor de stagedesigns van de Stones. Op de middag van het geplande The Rolling Stones-concert in de Johan Cruyff ArenA spreken we met CEO Ray Winkler. Later die avond wordt bekend dat Mick Jagger positief is getest op COVID-19. Op 7 juli gaan Jagger en co. hun concert inhalen.

The Rolling Stones op jubileumtour

Winkler begint in 1996 als stagiair bij Stufish. Een jaar later werkt hij al mee aan de Bridges To Babylon Tour van de Stones, destijds de meest lucratieve wereldtournee ooit. De oprichter van het bedrijf, de in 2013 overleden architect Mark Fisher, ontwerpt al sinds de jaren 70 de podia van Pink Floyd. Met zijn eigen bedrijf creëert hij de decors voor uiterst succesvolle tournees van onder anderen U2, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Elton John en Metallica.

Winkler neemt na Fishers overlijden het stokje over. Om zijn nek hangt een backstagepass voor het Stones-concert. Hij wijst naar het beroemde bandlogo van John Pasche. „Met deze nieuwe, kleurrijke versie van het logo is het podiumontwerp van deze tournee begonnen”, vertelt hij. „Een ontwerper die in het pand boven ons werkt, kwam met dit design aan. Dat werd uiteindelijk het uitgangspunt van deze tournee: felle kleuren en sierlijke, golvende vormen.”

Niet haalbaar? Geen show

Op basis daarvan gaan de ontwerpers bij Stufish aan de slag. Het design wordt vervolgens doorgevoerd in alle media-uitingen en merchandise van de band. „Doorgaans begin het met een eenvoudig concept”, legt Winkler uit. „De band en hun team komen met hun ideeën naar ons toe en wij vertalen dat naar een concreet design. Tijdens het ontwerpen kijken we al meteen naar de technische haalbaarheid, want het heeft geen zin om een mooi ontwerp te maken als het niet uit te voeren is. Als je het niet binnen een dag in een stadion kunt opbouwen, is het niet geschikt.”

Sinds Winkler in 1997 meewerkte aan de Bridges To Babylon Tour is er het nodige veranderd qua technologie. „Toen was alle apparatuur loodzwaar. Videoschermen voor stadions waren er nog niet en moesten speciaal vervaardigd worden. Tegenwoordig heeft iedere grote artiest een ledscherm bij zijn concerten.”

Hoge energie- en transportkosten

Toch wil Winkler zijn rol in de Stones-concerten niet groter maken dan die is. „Ons aandeel in zo’n concertreeks is weliswaar heel belangrijk, maar wel vrij klein. Wij kijken naar de beschikbaarheid van de venues en kijken naar alles waaraan je moet denken voordat je aan een tournee begint. De beschikbaarheid van materiaal en mankracht zijn nu, na de pandemie, een groot probleem. Transportkosten zijn de pan uitgerezen. Al die factoren spelen mee bij het besluit van een band om op tournee te gaan.”

De stijgende kosten van vervoer en energie worden doorberekend in de ticketprijzen. In de toekomst hoeven fans mogelijk niet eens meer van huis om hun favoriete band aan het werk te zien, zo denkt Winkler. „Misschien is de technologie dan wel zover dat je de Stones in je huiskamer kunt laten optreden.”