Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Mijn vader beheerde mijn geld’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 42-jarige Tina, die ondanks lastige tijden lachend in het leven staat.

Naam: Tina (42)

Beroep: senior sociaal werker in de GGZ

Woonsituatie: huurwoning samen met volwassen zoon

Gezamenlijk netto maandsalaris: 3000 tot 3500 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ga verstandig met geld om en geef het niet roekeloos uit. Dat was de boodschap. Ik had een prima jeugd; mijn vader had een goede baan en mijn moeder was thuis toen wij jong waren. Later – toen ik een jaar of 16 was – ging mijn moeder ook werken. Ze maakte schoon in een huis verderop.

We kregen 2 gulden zakgeld per week, herinner ik me. We moesten er zelf voor sparen als we iets wilden kopen. Ik zal nooit vergeten dat ik bij de Intertoys mijn eerste poëzie-album kocht. Dat was op een donderdagavond. Ik werd spontaan verliefd op het olifantje in het autootje aan de voorkant van dat boekje. Dat album heb ik nog steeds.”

Wanneer ging je voor het eerst zelf geld verdienen?

„Pas op mijn 16e ging ik werken. Ik had niet echt geld nodig, want ik spaarde mijn zakgeld en kon daar van rondkomen. Toen ik ouder werd, kreeg ik wat meer zakgeld.

Mijn eerste bijbaan was in de supermarkt achter de kassa, dat vond ik wel leuk, natuurlijk ook wel om wat geld te verdienen. Maar er ging geen wereld voor mij open. Ik was altijd al een oppottertje, een spaarder.”

Ik was altijd al een oppottertje.

„Ik ben geen big spender, nooit geweest ook. Mijn twee kinderen hebben het altijd goed gehad. Zelf heb ik mijn hele leven gewerkt – toen zij klein waren wel een stuk minder. En mijn ex verdiende prima. Het was allemaal nooit buitensporig. Als je het geld hebt, dan heb je het. Zo niet, dan niet.”

Wat heb jij je kinderen financieel meegegeven?

„Mijn kinderen hebben mijn spaargedrag op de één of andere manier overgenomen. Ik heb nooit te ingewikkeld gedaan over geld. Nog steeds krijgen mijn zonen iedere week 10 euro zakgeld, ook al zijn ze inmiddels volwassen. Dat is er nu eenmaal ingeslopen en zolang ik het kan missen, doe ik dat graag.

Na de scheiding – zo’n 12 jaar geleden – is het wel even misgegaan. Ik koos ervoor dat mijn partner geen partneralimentatie zou betalen, maar wel alimentatie zou betalen voor de kinderen. Ik moest wennen aan de nieuwe situatie, ook aan het financiële plaatje. Het was lastig rechtbreien.”

Op welke manier ging het mis?

„Anderhalf jaar na de scheiding had ik 8500 euro schuld opgebouwd. Dat werd steeds meer, totdat ik dacht: dit komt niet goed.

Toen moest ik met de billen bloot. Ik heb ervoor gekozen mijn ouders in te lichten. Het was hulp inschakelen, of kopje onder gaan. Ze hebben heel liefdevol gereageerd.

Mijn vader heeft mijn pinpas ingenomen en iedere vrijdag kreeg ik een envelop met geld waar ik het mee moest doen. Dat was heel lang zo’n 70 euro per week. Als ik op vakantie wilde, dan deed ik dat in overleg. Door de jaren heen ben ik financieel ontzettend gegroeid, dus het geld was er wel weer. Nu is de hulp niet meer nodig, maar toch hebben we het tot drie jaar geleden op die manier gedaan. De schulden zijn afgelost en ik heb op advies van het Nibud ook weer een buffer van 10.000 euro.”

Hoe heb je die periode ervaren?

„Soms miste ik kleine dingen. Een spontaan etentje, een bos bloemen voor jezelf kopen; dat soort dingen. Nu is de situatie anders en vind ik het ook heerlijk dat ik de rijbewijzen voor de kinderen kan betalen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Nee, op dit moment zou 1000 euro extra voor mij niets uitmaken.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Nee, ik denk niet dat je te veel kunt hebben. Als ik te veel zou hebben, dan zou ik het delen met mijn kinderen, familie of mensen die het nodig hebben.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, sowieso. Dat heb ik altijd al gevonden, zo hebben mijn ouders mij geholpen in een moeilijke tijd en zo ben ik ook opgevoed. We weten hoe dat werkt en ik heb geluk dat ik zelf ook in zo’n omgeving leef. We blijven altijd voor elkaar zorgen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ja, geld maakt gelukkig. Als jij de dingen niet meer kunt betalen en de schulden lopen op, dan word je daar natuurlijk niet blij van. Je hoort vaak dat mensen zeggen: geld maakt niet gelukkig, maar gezondheid maakt gelukkig. Maar met een goede gezondheid kun jij je huur niet betalen. Je hebt altijd een inkomen nodig om je kinderen met een normaal ontbijt naar school te kunnen sturen.”

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties