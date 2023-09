Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sara wist 18 jaar lang niet dat ze ontvoerd was: ‘Geschminkt buitenspelen, zodat we onherkenbaar waren’

Elif Kan is twee jaar oud als haar Koerdische vader haar twee dagen lang ontvoert. In de documentaire Mooi Meegenomen zoekt Elif uit wat de impact hiervan is op haar leven en spreekt ze met andere kinderen die zijn ontvoerd.

Na de ontvoering groeide Elif grotendeels zonder haar vader op. Hierdoor loopt ze met veel vragen over haar identiteit rond.

Schaamte over ontvoering

Om haar gevoelens beter te begrijpen, spreekt ze met Sara en Bo, die ook als kind zijn ontvoerd door een ouder. „We horen vaak het verhaal van de ouder, maar niet van de kinderen”, zegt Elif in de documentaire. Elif heeft al 10 jaar geen contact met haar vader en ze vindt het moeilijk hem te vergeven. Haar moeder heeft jarenlang met de angst rondgelopen dat Elif opnieuw werd ontvoerd.

Ook al is ze maar twee dagen ontvoerd geweest, deze gebeurtenis heeft grote impact op Elifs leven. Ze voelt vaak schaamte. Door in gesprek te gaan met andere kinderen hoopt ze haar eigen gevoelens beter te begrijpen.

Geschminkt tijdens buitenspelen

Sara en haar zus werden als kinderen vanuit Engeland door hun Koerdische vader ontvoerd naar Nederland. Sara was twee jaar oud en haar zus drie jaar. In Nederland groeiden ze op zonder hun biologische moeder, ook wisten ze 18 jaar lang niet dat ze ontvoerd waren. Haar moeder is altijd op zoek geweest naar hem, haar vader hield Sara en haar zus daarom zo veel mogelijk binnen.

„We werden weleens geschminkt en dan mochten we in de speeltuin spelen, omdat we zo onherkenbaar waren voor mijn moeder”, zegt Sara met tranen in haar ogen. „We hebben geen jeugd gehad.”

Ook spreekt Elif met Bo, zijn vader nam hem en zijn twee broers zonder toestemming mee vanuit Zweden naar Egypte. Daarna hebben ze hun moeder nooit gezien. Toen zijn broer suïcidaal werd, besloot Bo zijn moeder te zoeken.

Veel pijn door ontvoering

Door de ontvoering en het gemis van hun moeder hebben de broers veel pijn en trauma’s moeten verwerken. „Mijn broer probeerde die pijn te verdoven met drugs en is zo in een psychose terechtgekomen. Ik wil niet zeggen dat omdat we zijn ontvoerd, hij uit het leven is gestapt, maar de ontvoering heeft wel een hele grote factor gespeeld”, zegt Bo.



