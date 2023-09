Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twan Huys bij Humberto: ‘Interview met Esther Ouwehand veel spannender dan anders’

Na tientallen College Tour-afleveringen, moeten de opnames gesneden koek voor presentator Twan Huys zijn. Maar die van Tweede Kamer-fractievoorzitter Esther Ouwehand (PvdD) was veel spannender dan anders, vertelt hij in Humberto.

Na meer dan honderd afleveringen College Tour, zou je verwachten dat het inmiddels een routinewerkje voor Twan Huys geworden is. Toch zette de aflevering van Esther Ouwehand alles op zijn kop, vertelde hij gisteravond aan tafel bij talkshow Humberto.

Dat Ouwehand midden in een mediastorm als gast bij College Tour kwam, was puur toeval, zei hij tegen Tan. „Normaal gesproken heb je een gast helemaal goed voorbereid. Je weet alles, je weet wat je gaat doen. Nu hadden we het ook goed voorbereid, maar er gebeurt zoveel last minute. Dan vraag je je af: wat gaat die gast erover vertellen, gaat ze zeggen wat er aan de hand is en weet ze het zelf al? Dat maakt het veel spannender.”

Plottwists in PvdD

De afgelopen week stond bol van de plottwists voor Partij voor de Dieren. Door een interne strijd besloot het bestuur Esther Ouwehand niet voor te dragen als kandidaat-lijsttrekker, vanwege meldingen over integriteitsschendingen. Wat die precies inhouden, is niet bekendgemaakt.

Dat nieuws kwam na de kritische brief die Ouwehand een dag eerder stuurde aan het bestuur, waarin ze de democratisering en professionalisering van de partij hekelt.

In een brandbrief spraken Kamerleden, en lokale partijgenoten steun voor haar uit, en eisten dat het bestuur opstapte. Het bestuur stapte ook op en schoof Ouwehand alsnog, met tegenzin, naar voren als lijsttrekker.

College Tour opnemen in hectiek

Midden in die hectiek moest het interview van College Tour plaatsvinden. En dat maakte het voor oude-rot-in-het-vak Huys ook een ingewikkelde kwestie. „Ik dacht in het weekend, toen dit ontplofte: ‘Hebben we nog een uitzending?’”, zegt Huys.

Ouwehand zelf was stellig tegenover Huys, legt hij uit. „Het bleek dat ze kwam en ze zei meteen: ‘Ik blijf lijsttrekker en ik blijf partijleider’.”

Bovendien was het complex om beide kanten van de zaak scherp te krijgen voor de College Tour-uitzending, zegt Huys. Het halen van wederhoor, ging moeizaam.

‘Dirt komt boven’

„We zijn gaan rondbellen om wederhoor te halen bij het bestuur en mensen die erbij betrokken zijn. Wat ons is opgevallen is dat er heel veel mensen zijn uit die hoek die anoniem een verklaring willen afleggen en naar boven komen met de dirt over Esther Ouwehand. Maar niemand gaat voor een camera staan.”

„Je zou verwachten in zo’n situatie dat het bestuur van zo’n partij naar voren zou stappen voor een camera gaat staan en zegt: ‘Dit is er aan de hand. Ik ga nu de mist optrekken en de feiten presenteren waarom wij haar het lijsttrekkerschap ontnomen hebben.’ Dat is tot nu toe niet gebeurd.”

Vanwege de commotie binnen de PvdD, is de uitzending vanaf vandaag online te zien. Zondagavond wordt College Tour op televisie uitgezonden.

Reacties