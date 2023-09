Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tot tranen toe geroerde Henny kan rekenen op sympathie van kijkers Beter Laat Dan Nooit

Henny Huisman kon zijn tranen in de aflevering van Beter Laat Dan Nooit gisteravond niet meer bedwingen. De reis die hij met leeftijdsgenoten Ad Visser, Frits Barend, Edwin Rutten en presentator Estafana Polman door Cambodja maakt, maakt diepe indruk op hem. En dat raakte het publiek dan weer.

In Beter Laat Dan Nooit reizen vier televisiecoryfeeën Azië rond. Dit seizoen dus Huisman, Visser, Barend en Rutten. Maar als ze in Cambodja aankomen, houdt Huisman het niet meer droog. En dat ligt niet alleen aan de tropische warmte.

Schrikbewind

De groep bezoekt in Phnom Penh het Genocide Museum, een museum over het schrikbewind dat de Rode Khmer in de jaren 70 in het land voerde.

De rijen vervallen cellen, ijzeren bedjes, schedels van de slachtoffers en het eindeloos aantal afschrikwekkende foto’s van de slachtoffers die het leger maakten diepe indruk op Huisman. „Als je daar binnenkomt is met meteen een ongelooflijk nare sfeer. Meteen”, zegt hij.

Tranen in Beter Laat Dan Nooit

Terwijl de rest wat praat over foto’s die er hangen, barst Henny even verderop in tranen uit als hij beelden van de lichamen van de slachtoffers ziet. „Ik vind het zo erg dit. Ik wil flink zijn, maar…” Hij maakt zijn zin niet af.

Estafana troost hem en even later in Beter Laat Dan Nooit komt het hoge woord eruit. „Dan zie ik mijn kleinkinderen. Dan zie ik die kleine schedeltjes. Je wordt er gek van.”

Dan loopt hij naar buiten, om niet al te veel van streek te raken. „Ik hoef het niet te zien. Verschrikkelijk toch? Wat kunnen mensen elkaar aandoen.”

‘Dankbaar tussen aanhalingstekens’

De rondleiding door het museum maakt ook diepe indruk op de andere reisgenoten. „Ik ben dankbaar, tussen aanhalingstekens, dat we dit wel mogen zien. Dat we niet alleen maar denken: ‘Goh, wat hebben we een lol met elkaar”’, zegt Frits Barend.

De gebroken Henny, ontroerde ook de kijkers, zo blijkt op X. „Henny, ik snap jou”, twittert iemand. „Wat een indrukwekkende aflevering”, reageert een ander.



Wat een indrukwekkende aflevering#beterlaatdannooit — Ramon Hopman (@Ramonausholland) September 13, 2023

