RTL wil praten met oud-deelnemers Temptation Island: ‘Respectvol samenwerken’

RTL en producent SimpelZodiak staan „altijd” open voor gesprekken met oud-deelnemers van Temptation Island. Dat heeft een woordvoerder namens de twee partijen maandagavond laten weten aan het AD.

„Wij staan vanzelfsprekend voor respectvol samenwerken.”

Toekomst Temptation Island onzeker

De toekomst van Temptation Island, het programma waarin koppels hun relatie testen op een eiland, onder druk van een groep verleiders, is sinds zaterdag onzeker. Afgelopen weekend vertelden oud-deelnemers Aylin en Efrain in het AD over de emotionele schade die ze hebben overgehouden na hun deelname aan het programma.

Inmiddels hebben al vijf oud-deelnemers zich gemeld slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Diekstra is in gesprek met het vijftal over het al dan niet nemen van juridische stappen. „Uiteraard staan cliënten ervoor open om eerst in gesprek te gaan”, stelt hij.

Het is geen verrassing voor Aylin en Efrain dat meer deelnemers zich hebben gemeld. Het stel geeft aan al langer te weten dat er meer oud-deelnemers zijn die vergelijkbare dingen hadden meegemaakt. Efrain is blij dat hij, nu hij een advocaat in de armen heeft genomen, iets voor deze slachtoffers kan betekenen. „Eerder kon ik alleen een beetje steun bieden als met een nieuw seizoen weer deelnemers aan mijn deur klopten met hun ervaringen, omdat ik eerder op sociale media de grens heb opgezocht.”

‘Respectvol samenwerken’

RTL en SimpelZodiak zeggen verder niet inhoudelijk op de kwestie in te willen gaan. „Wij staan vanzelfsprekend voor respectvol samenwerken”, stelt de woordvoerder namens de twee mediabedrijven wel. „En als partijen er echt niet uitkomen, is er altijd nog het onafhankelijke meldpunt Mores, waar deelnemers altijd terecht kunnen.”

Het programma Temptation Island wordt overigens niet meegenomen in het grote onderzoek naar wangedrag in Hilversum dat de commissie Van Rijn momenteel uitvoert. Dit onderzoek gaat alleen om misstanden bij de NPO en niet om problemen die zich bij commerciële zenders voordoen.

