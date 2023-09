Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Deborah (22): ‘Ik heb 50.000 euro achter de hand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 22-jarige Deborah, die soms 2500 euro per maand spaart en soms niets.

Beroep: student technische bedrijfskunde, bijbaan op de olieraffinaderij als proces operator

Netto maandinkomen:Â 150 euro bijdrage ouders, zorgtoeslag en wisselend inkomen van 0 tot 3000 euro per maand

Woonsituatie: thuiswonend bij ouders

De Spaarrekening van Deborah

Wat staat er op je spaarrekening?

„50.000 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Ja, dat is natuurlijk wel een lekker bedrag. Zeker als ik later een huis wil kopen, dan heb je het ook nodig om eigen geld mee te brengen. Ik zou ook niet volledig afhankelijk willen zijn van de hypotheek. Dus daarom vind ik het fijn dit geld vast achter de hand te hebben.”

Hoe is het gelukt om je spaarrekening te vullen?

„Hoe de exacte verdeling is, weet ik niet precies. Zo’n 30.000 euro komt uit de erfenis van mijn opa. Dan hebben mijn ouders nog zo’n 10.000 euro voor mij gespaard en de andere 10.000 euro heb ik zelf gespaard.

Ik ben relatief veel met geld bezig. Periodes dat ik veel werk, bijvoorbeeld in de zomervakantie, dan houd ik precies bij wat ik verdien. Ik ben nog student, maar ik met de bijbaan die ik heb als proces operator bij een olieraffinaderij verdien ik 25,11 euro per uur. Dat is als student behoorlijk veel. In augustus heb ik bijvoorbeeld 2700 euro verdiend.”

Heb je een specifieke spaarstrategie?

„Zodra ik salaris gestort krijg, zet ik zoveel mogelijk geld apart. Meestal laat ik 150 of 200 euro op mijn lopende rekening staan. En als ik bijvoorbeeld op vakantie ga, dan pak ik soms wel wat geld van de spaarrekening.

Zodra ik salaris gestort krijg, zet ik zoveel mogelijk geld apart.

Ik heb ook geprobeerd wat te beleggen in crypto, in de hoop dat het meer waard zou worden. Maar ik vind die markt nu eigenlijk te instabiel. Alles wat ik had ingelegd, heb ik er inmiddels weer afgehaald en op de spaarrekening gezet. Gelukkig zonder verlies. Ook al verdien ik niets aan het geld dat op de rekening staat, het wordt in ieder geval ook niet minder.”

Spaar je met een specifiek doel?

„Ik zou met mijn vriend heel graag een huis kopen. Hij is wat ouder en woont al in een eigen koophuis, dus waarschijnlijk gaan we over een jaar eerst daar samenwonen. We zijn nu zo’n zes maanden samen. Het liefst wil ik later in een dorp wonen hier in Zeeland; mijn voorkeur gaat toch naar de wat duurdere dorpen.

Ik zou met mijn vriend heel graag een huis kopen.

Als het zover is wil ik de meubels kunnen kopen die ik mooi vind. Als je bijvoorbeeld een nieuwe keuken zou willen, dan wil ik dat daar geld voor is. Dat is waar ik nu voornamelijk voor spaar.”

Waar geef je je geld aan uit?

„Een groot bedrag gaat naar de zorg: zo’n 140 euro. Maar gelukkig krijg ik ook zorgtoeslag, dus dat compenseert. Daarnaast gaat er veel geld naar mijn auto. De verzekering staat op naam van mijn ouders en die betalen zij ook, maar de benzine betaal ik zelf. Daar geef ik maandelijks wel 160 euro aan uit. Overigens vind ik de benzine veel te duur, maar daar kan ik – helaas – niets aan doen.

De auto heb ik voor de helft gekregen van mijn ouders en de andere helft heb ik zelf betaald. Ik deel deze auto ook met mijn moeder. Zij draait nachtdiensten, dus als mijn vader er niet is, kan ze deze altijd pakken. Dat is nooit een probleem.”

Is het sparen met de paplepel ingegoten?

„Ja, mijn ouders zijn echte spaarders. Zij zorgen altijd dat er een groot deel direct naar de spaarrekening gaat. Dan staat er nooit te veel op de lopende rekening. Dat heb ik van huis uit geleerd.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Geef niet te veel geld uit aan onzin. Wat onzin is, dat verschilt natuurlijk voor iedereen. Maar er zijn bijvoorbeeld mensen die bakken met geld kunnen uitgeven aan make-up. Zelf begrijp ik daar niets van, maar dat komt ook omdat ik niks van make-up snap en het zelf ook niet draag. Maar ik zou zeggen: kies bewust waar je je geld aan uitgeeft. En besteed het niet aan dingen die je zelf eigenlijk onzin vindt.”

