Harry Mens verrast Paul de Leeuw met vraag over homoseksualiteit: ‘Zonen ook van de club?’

Paul de Leeuw werd gisterochtend in Business Class verrast door de vragen van Harry Mens. De presentator vroeg namelijk aan De Leeuw of zijn homoseksualiteit van invloed was op zijn adoptiekinderen. En De Leeuw had die vraag kenbaar niet zien aankomen.

Harry Mens ontvangt in zijn programma Business Class verschillende gasten om te praten over allerlei economische, zakelijke en politieke actualiteiten. En daarvoor kruipt een trouw kijkerspubliek op zondagochtend voor de buis.

Gisterochtend verscheen Paul de Leeuw bij Mens om te praten over zijn nieuwe programma Hotel Hollandia. Maar Mens sloeg ineens een andere weg in tijdens dat gesprek.

Paul de Leeuw in Business Class

Want op een gegeven moment komen De Leeuw zijn partner Stefan en zijn adoptiekinderen aan de Business Class-tafel ter sprake. Mens vraagt zich hardop af of de geaardheid van De Leeuw, en die van zijn man, van invloed is op hun adoptiezonen.

„Jij en je man zijn allebei homo. Dan wordt de conclusie vaak getrokken dat als je kinderen adopteert, of geboren laat worden, ze dan ook van de club zijn”, aldus Mens. De Leeuw kijkt verbaasd richting de presentator. „Van wie heb jij dat? Van de ChristenUnie?”, vraagt De Leeuw. Volgens Mens wordt dat bij de „kapper” zo besproken.

Paul de Leeuw verrast door vragen Harry Mens

Volgens De Leeuw is dat klinkklare onzin. „Je kunt niet mensen homo maken.” Volgens De Leeuw komen er genoeg leuke meiden bij hen over de vloer. „Ik vind dat hartstikke leuk”, reageert Mens. De Leeuw blijkt verrast door de vragen van Mens en moet ook een beetje lachen.

Overigens staat Mens bekend om zijn unieke interviewstijl. Want ook aan de VI-tafel liggen de tafelgasten regelmatig dubbel van het lachen om de fragmenten uit Business Class. Zo zorgde een interview met Willem van Hanegem voor de nodige hilariteit. De droge vragen van Mens irriteerden Van Hanegem namelijk en dat zorgde ervoor dat onder meer studiogasten als Catherine Keyl en Dries Roelvink hun lach niet konden inhouden.

Je kijkt Business Class terug via de website van het programma

