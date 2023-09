Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Miljoenenjacht-deelnemer harkt giga-bedrag binnen door stalen zenuwen: ‘Durf niet te kijken’

Deelnemer Ivo kende gisteravond in Postcode Loterij Miljoenenjacht geen angst. Hij bleef bijzonder lang doorspelen en nam daarmee een gigantische gok. En kijkers zijn onder de indruk van zijn stalen zenuwen.

Ivo uit Marum wil graag een nieuwe voorgevel voor zijn huis en blijkt niet bang om daarvoor een gokje te wagen. De deelnemer speelt het spelletje met de gouden koffers vanaf het eerste moment goed, waardoor verschillende lage bedragen verdwijnen. Daardoor blijft ook het bod van de bank stijgen, maar Ivo zwicht niet snel voor het geldbedrag. Eerder waren Miljoenenjacht-kijkers nog ontroerd door thuiswinnaar Martin.

Miljoenenjacht-deelnemer Ivo toont lef

Als Ivo uiteindelijk na een aantal spannende rondes een bod van 529.000 krijgt, wat een flinke som geld is, zet de deelnemer nogmaals door. Tot grote verbazing van zijn vriendin. Hij gaat het nog een ronde proberen en dat vergt behoorlijk wat lef, concluderen kijkers.

Ivo z’n partner Christel kan haar zenuwen al die tijd niet onder controle houden. Ze kan de spanning en stress die haar partner veroorzaakt, haast niet verdragen. Maar Ivo speelt gewoon door, ondanks de verontrustende blikken van zijn vriendin.

Kijkers onder de indruk van stalen zenuwen

Uiteindelijk krijgt Ivo een bedrag van 679.000 euro aangeboden. Vriendin Christel moedigt hem aan om te stoppen. „Ik zeg nu stoppen. Dit is bizar. Dit is een heel huis, dit is niet alleen de voorgevel”, aldus Christel.

Ook De Mol vindt het gedurfd wat Ivo allemaal doet. Ze denkt dat Ivo twijfelt of hij moet stoppen of doorspelen. Maar dat is niet het geval. „Ik denk niet dat ik twijfel”, zegt Ivo. Bij een bedrag van 679.000 euro drukt hij zelfverzekerd op de rode knop. Het kijkerspubliek blijkt onder de indruk van de stalen zenuwen van Ivo en durfde haast niet te kijken bij deze bloedstollende aflevering.



Ik kijk 1x niet! Wtf is hier aan de hand?! #miljoenenjacht pic.twitter.com/nIKCWjRNpx — Victor Hopman (@victorhopman) September 17, 2023



Maar de studio verlaten met 679.000 euro. Knap gespeeld. #miljoenenjacht https://t.co/sX8uVA039B — Domien Verschuuren (@Domien) September 17, 2023



Je kan vanalles zeggen, maar deze gozer heeft wel echt lef hoor. 🫣 #Miljoenenjacht — Roy Koning (@Noedotweets) September 17, 2023



Ik durf niet eens met het geluid aan te kijken joh #miljoenenjacht — Marinka Vredegoor 🤓 (@MA_Vredegoor) September 17, 2023

Je kijkt Potcode Loterij Miljoenenjacht terug via KIJK

