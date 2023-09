Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reactie plaatsen onder een artikel? Dit zijn de voorwaarden

Sinds kort kun je onder artikelen van Metro een reactie achterlaten. Zo kan jij als lezer je mening geven en kunnen wij zien wat er leeft onder de lezers! Wel zijn er wat voorwaarden gebonden aan het plaatsen van een reactie, die we je in dit artikel vertellen.

Om alles zo netjes mogelijk te houden in de reacties onder de artikelen, horen alle lezers die willen reageren, zich aan deze voorwaarden te houden.

Voorwaarden

Houd het netjes en maak geen ruzie

Praat in de reacties over het onderwerp waar het artikel over gaat, niet over de persoon op wiens reactie je reageert. Een discussie kan hier en daar ontstaan, maar ruzie of op de man spelen is niet toegestaan.

Niet schelden

Scheldwoorden in de reacties zijn niet toegestaan, ook niet op een verkapte manier.

Onderbouw je uitspraken

De reacties onder Metro-artikelen is niet de plek om theorieën te plaatsen die geenszins onderbouwd zijn.

Geen discriminatie of racistische uitingen

Het is niet toegestaan om racistische uitingen in je reactie te verwerken, of mensen te discrimineren. Ook oproepen tot haat tegen een bepaalde bevolkingsgroep, mensen met een bepaalde levensovertuiging of iets anders dat je niet bevalt, is verboden.

Blijf respectvol

Zoals gezegd kunnen soms discussies ontstaan, wat toegestaan is, maar blijf respectvol.

Houd je aan de wet

Het openbaren van privégegevens is in strijd met de wet en mag dus ook niet in de reacties onder Metro-artikelen gebeuren. Daarnaast is ook discriminatie, opruiing en het oproepen tot geweld jegens anderen (ook in verkapte termen) in strijd met de wet.

Maak geen reclame

De reacties zijn geen plek om een product of dienst aan te prijzen, reclame is dan ook niet toegestaan en zal worden verwijderd.

Wij modereren de reacties

De reacties worden gemodereerd, wat inhoudt dat wij ze in de gaten houden en zo nodig reacties verwijderen. Wij verwijderen reacties als een of meer van de bovenstaande regels worden overtreden.

