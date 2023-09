Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op1-tafelgast vergelijkt Pieter Omtzigt met Donald Trump: ‘Weet niet of hij daar blij mee is’

De kandidatenlijst van de partij van Pieter Omtzigt werd gisteravond besproken bij Op1. Tafelgast Marieke de Vries, die Amerika-correspondent is, vergeleek Omtzigt met Donald Trump.

Pieter Omtzigt presenteerde gisteren de kandidatenlijst voor zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Een lijst met een divers arsenaal van kandidaten

Zoals oud-rechter Judith Uitermark, Sandra Palmen, voormalig jurist van de Belastingdienst, maar ook microbioloog en NRC-columnist Rosanne Hertzberger en toeslagenschandaal-slachtoffer Faith Bruyning. Daarnaast zijn er op de lijst veel oud-CDA’ers te vinden.

Waar NSC nu precies voor staat, is nog niet voor iedereen duidelijk. „Soms een beetje naar links op de sociale thema’s en soms een beetje naar rechts op de meer ethische thema’s”, vertelde oud-CDA-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven, de nummer 2 op de lijst.

Tafelgast Marieke de Vries is NOS-correspondent voor de Verenigde Staten en werpt een kritische blik op de kandidatenlijst. Zij vindt het gek dat al deze mensen zich hebben aangemeld, zonder dat er een verkiezingsprogramma bekend is. Volgens politiek-verslaggever Thomas van Groningen is het gelijknamige boek van Omtzigt daar de aanleiding van geweest. Waarin hij omschrijft hoe de overheid om moet gaan met burgers. „Dat idee wat hij heeft, zijn zij op afgekomen”, aldus Van Groningen.

Presentatrice Margje Fikse vraagt De Vries of zo’n partij als Nieuw Sociaal Contract het in de Verenigde Staten zou redden. „We hebben natuurlijk ook nogal een bijzonder persoon die de grote voorman is van een van de traditionele partijen. Daar kwamen mensen ook op hém af en hebben op hém gestemd. Toen Trump de partij als het ware overnam. Met zijn eigen ideeën, angsten of zorgen die hij wist aan te boren.”

Verbazing om vergelijking

En dat wekt wat verbazing bij Op1-presentatrice Fikse. Zij vraagt zich hardop af of Omtzigt blij zou zijn met zo’n vergelijking. „Dat weet ik ook niet”, reageert De Vries. „Maar hij is natuurlijk ook zo’n einzelgänger”, aldus de NOS-correspondent.



Trots op een mooie lijst

Vlnr: Aant Jelle Soepboer, judith Uitermark, Sandra Palmen, Agnes Joseph, Merlien Welzijn pic.twitter.com/DM01sRO9uK — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) September 26, 2023



Dit is zo Fries 😅 https://t.co/Lg03Qnx7gq — Wierd Duk (@wierdduk) September 26, 2023

