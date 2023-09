Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kane was geliefd en intens gehaat, maar de Videoland-docu is tof (en verrassend)

Oh, wat haatten veel mensen Kane. En oh, wat had de rockgroep van Dinand Woesthoff ook veel fans. Bijna tien jaar na het stoppen van de band, is er nu de Videoland-documenaire KANE: A Story Recorded. En of je nu tot kamp haters of kamp fans behoorde, deze docu is tof voor iedereen. Voor de haters opgepast: Kane komt terug… en hoe (zie kader).

Kane (1998 – 2014) was alwéér een rockgroep uit Den Haag. Niemand kan de volledige line-up eigenlijk opnoemen, op zanger Dinand Woesthoff en gitarist Dennis van Leeuwen na. Zij waren er zestien jaar lang met drie nummer 1 album-noteringen en drie nummer 1 singles (Something To Say, Fearless en Shot of a Gun, niet eens klassieker Rain Down On Me) altijd bij. De rest van de bandleden bleek volkomen inwisselbaar.

Kane, soms een gevalletje ‘gadver’

KANE: A Story Recorded is in vier delen van 50 minuten nu in z’n geheel op streamingdienst Videoland te zien. Metro‘s Erik Jonk was benieuwd voor Blik op de Buis, de tv-rubriek waarin nieuwe of opvallende programma’s worden besproken. Ik zweefde wat tussen de kampen fans en haters heen en weer. De ene keer dacht ik ‘wat goed’, de andere keer vond ik een volgende single een gevalletje ‘gadver’. Maar dat die Dinand Woesthoff hordes fans trok, dat snapte ik wel: een rockster met een goeie kop, vlotte babbel en ja toch ook, vaak goeie muziek.

Kane verkocht voetbalstadions uit

Dat de docu KANE: A Story Recorded heet, klopt als een bus. Want wat een geluk: Kane werd vanuit het niets zo groot, dat Dinand Woesthoff tegen Dennis van Leeuwen zei: „We maken best wat mee. Laten we altijd een handcameraatje meenemen. Voor thuis, voor later.”

Later is dus nu, op Videoland in plaats van thuis. We kunnen meegenieten met nooit vertoonde beelden van Kane. Het doet je beseffen hoe groot die band eigenlijk was. Nou ja, eigenlijk… de Hagenezen schopten het zelfs tot uitverkochte concerten in De Kuip en de – toen nog – Amsterdam ArenA. TMF en MTV waren op de buis nog groot, dus iedereen kreeg de band aan de lopende band in de huiskamer.

Kane kwam op het juiste moment

En via de radio natuurlijk. Eind jaren negentig maakte de house z’n opmars en waren er typische meiden- en jongensgroepen als Backstreet Boys en Spice Girls. Voor een goede rockband was er absoluut ruimte en die ruimte grepen ze, mede dankzij productiemaatschappij BMG Music met manager – jawel – Henkjan Smits. Ik had geen idee (meer) dat die tiran van Idols bij Kane betrokken was. Samen bedachten ze een soort mini-Pinkpopje (woorden van Dinand Woesthoff) op het parkeerterrein van BMG, waarbij Rob Stenders van Radio 3FM werd uitgenodigd. Stenders zag het helemaal zitten. Binnen no-time stond Kane op ‘het echte’ Pinkpop.

Gek optreden op Rock Werchter

Dat Kane groot was, wist ik ook eigenlijk best wel. Ik zag ze live aan het werk op de mainstage van Rock Werchter tenslotte, het grootste festival van België. Het was een tegenvaller. Kane speelde festivalkraker Rain Down On Me wel, maar in mijn herinnering kwam vooral het volledige nieuwe album voorbij. Dat doe je niet op een festival. Hoofdschuddend vertrok ik richting de biertap en een volgend optreden. Tja, Kane was eigenzinnig.

Aan Kane en vooral Dinand Woesthoff hangt ook een treurig verhaal. In de beginperiode verloor hij zijn beste maatje, de jonge zo jonge Maddy, aan kanker. In de documentaire wordt uitgebreid bij haar stilgestaan.

Guusje Nederhorst

Het verhaal van Maddy zullen weinig mensen zich nog herinneren. In het collectieve geheugen van de (iets oudere) Nederlanders, zit echter wel Guusje Nederhorst, de vrouw van Woesthoff. Ook zij stierf aan kanker, terwijl het droompaar net een kindje op de wereld had gezet. Nederhorst was geliefd. Als actrice van Goede Tijden, Slechte Tijden en als lid van de meidengroep Linda, Roos en Jessica. Deze Roos overleed zes dagen voor haar 35ste verjaardag.

Het verhaal over de eerste ontmoeting tussen Dinand Woesthoff en Guusje Nederhorst is overigens wél erg leuk.

(Mislukte) Facebook-actie

Deze geschiedenis en toen harde realiteit, greep Nederland massaal bij de keel. Maar later volgde een heel ander geluid, een geluid van haat. Velen konden op een of andere manier Woesthoffs stem niet meer verdragen. Laat ik het vergelijken met iemand die met een hete aardappel in de keel spreekt, zo zong deze rocker.

Op het toen zo oerbelangrijke Facebook ontstond een actie om Kane weg te krijgen. Bij miljoen likes als je het eens was, zou dat ‘worden geëist’. De actie kreeg veel bijval en aandacht, maar faalde hopeloos. De stoere mannen en/of vrouwen achter ‘Kane moet weg’ hadden uiteindelijk 983.000 likes tekort… Misschien vonden veel mensen Kane wel beter dan zij durfden toegeven. De haat bleek uiteindelijk vooral een hype.

🎸 Ziggo Dome en single Kane kijkt op Videoland dan wel terug, het is ook meteen een (handig) moment voor een comeback. Gisteren verscheen de single What Are You Waiting For? Maar dat is niet alles. Om 25 jaar Kane te vieren, werd tijdens de première van KANE: A Story Recorded een Ziggo Dome-concert aangekondigd. De kaartverkoop ging gisteren zo ‘als een malle’, dat er voor de hal in Amsterdam inmiddels drie avonden zijn geboekt: 4, 5 en 7 juni 2024.

Kane bij Theo van Gogh

Hete aardappel of niet, in deze docu zien we ook dat Dinand Woesthoff zich soms ontpopte tot arrogante kwal en onuitstaanbare collega voor z’n medebandleden. Daarmee is KANE: A Story Recorded in elk geval eerlijk en geen hosanna-gedoe.

Als Woesthoff en Dennis van Leeuwen een gesprek voeren met Theo van Gogh in diens interviewprogramma (lees: Woesthoff ratelt wat af in bloemrijke volzinnen), hoor je vermoorde columnist en tv-maker bijna denken: ‘Wat lult die gast allemaal, joh?’.

‘Bijzondere’ MTV Awards

En verder? Je krijgt wat verrassende, leuke beelden. Wat te denken van de MTV Awards, waarbij Kane tot eigen verbazing werd uitgeroepen als Best Dutch Act. Om de prijs op te halen, reisde de band naar Stockholm. Op tv zagen we Woesthoff speechen, voor een kolkende zaal vol juichende ‘fans’. In werkelijkheid waren de uitreiking en de speech in de middag opgenomen in een compleet lege zaal. Het publiek werd er handig ingemonteerd. Als je dat nu ziet, is het gênant en hilarisch tegelijk.

Metro heeft KANE: A Story Recorded nog niet helemaal uitgeken, maar deze docu is sowieso beter dan wat de artiesten van nu allemaal denken te moeten laten zien, tot Tino Martin aan toe. Nee, dan kun je veel beter tien jaar wachten en een rustig de tijd nemen op een bepaalde periode, zoals Kane heeft gedaan.

Aantal blikken uit 5: 4

De documentaire is nu in z’n geheel via Videoland te streamen.

