Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op1-kijkers storen zich aan presentatrices in ‘tenenkrommend’ interview: ‘Laat die man uitpraten’

Bioloog Midas Dekkers nam het gisteravond bij Op1 op voor de wolf. Maar presentatrices Fidan Ekiz en Margje Fikse bleken daar een andere kijk op te hebben en onderbraken de bioloog nogal vaak. Tot grote ergernis van kijkers.

De wolf is zo’n onderwerp waar menig Nederlander een mening over heeft. Want is die wolf wel of niet welkom in ons kikkerlandje? Onder meer BBB en CDA vinden dat de wolf niet in Nederland thuishoort. „Ik wist niet dat er veel biologen zaten bij die partijen”, zegt Dekkers aan de Op1-tafel. „Mag je hier alleen maar iets over zeggen als je bioloog bent?”, haakt Fikse daar snel op in.

Midas Dekkers neemt het op voor de wolf

Dat is volgens Dekkers niet zo, maar hij begint aan een pleidooi over de wolf. Wolven zijn volgens hem altijd in Nederland geweest, nog ver voor dat partijen als het CDA of de BBB bestonden. Fikse onderbreekt hem opnieuw. „Nee, 150 jaar lang niet.” Maar Dekkers vervolgt zijn verhaal. We hebben in Nederland inderdaad anderhalve eeuw geen wolven gezien. Waardoor we „verwend werden”, aldus de bioloog. Schapenboeren hoefden zich geen zorgen meer te maken over wolven. Totdat de wolf besloot om op eigen houtje weer terug te keren. „Er liepen allemaal schaapies rond, er stonden geen hekkies omheen en er waren geen hele enge honden om die schaapies te bewaken.”

Dekkers benadrukt dat er momenteel dertig of veertig wolven in Nederland zijn. En die pakken volgens hem weleens een schaap. „Oh, als die schapenboer hier aan tafel zat”, reageert Fikse verontwaardigd. „Maar u zegt eigenlijk, prima als ze gewoon schapen bijten”, haakt ook Ekiz in. Maar volgens Dekkers gaat het niet over grote aantallen schapen die gegrepen worden door het beest.

Margje Fikse en Fidan Ekiz onderbreken bioloog

Daarna vertelt de bioloog dat een wolf niks anders is dan een hond. „Als ik een chihuahua zie denk ik niet aan een wolf hoor”, aldus Fikse. Waarna Dekkers een vergelijking met een pitbull maakt. „Ik heb begrepen dat de beet van een wolf en een hond wel heel erg verschilt”, onderbreekt Ekiz de bioloog wederoom.

Daarna wil zij naar een fragment overschakelen van Freek Vonk. Maar Dekkers wil graag zijn verhaal afmaken. „We worden gemansplained”, concludeert Ekiz.

Op1-presentatrices vrezen voor wolf

Daarna haalt Ekiz aan dat men moet vrezen als er op de Veluwe een roedel wolven achter je aankomt. „Een roedel wolven? Gebeurt dat?”, reageert Dekkers verbaasd.

Daarna schakelen de presentatrices toch „echt even” over naar het fragment van collega-bioloog Freek Vonk. „Om ons punt even te maken”, aldus de presentatrices. Vonk legt uit dat een beet twee keer zoveel sterk is als die van een herder of pitbull. En daar zijn de presentatrices het klaarblijkelijk helemaal mee eens.

Midas Dekkers: ‘Je wordt niet gebeten’

Dekkers kijkt bedenkelijk, hij vindt het een vreemde discussie. „Ik word niet door een wolf gebeten.” Hoewel Dekkers nog wat aanvulling wil geven, onderbreekt Fikse hem opnieuw. Ze maakt een bruggetje naar wat fragmenten waarin te zien is dat mensen wolven tegenkwamen. „Dit wil je toch niet”, concludeert Fikse. Maar volgens Dekkers doet de wolf niks, wat ook op de filmpjes te zien is.

„Die wolven komen toch nu te veel in de buurt van mensen”, zegt Fikse serieus. „Hoezo te veel?”, aldus de bioloog. Fikse: „Nou als hij zo achter je aanloopt”. „Nou en!”, reageert Dekkers. Volgens de Op1-presentatrice komt er een moment dat er een baby of kind wordt doodgebeten. Maar volgens Dekkers moeten we niet kijken wat er ooit gebeuren kan, maar wat er toe nu toe gebeurd is. En dat is volgens de bioloog bijzonder weinig.

Op1-kijkers storen zich aan Margje Fikse en Fidan Ekiz

Dekkers benadrukt dat schapen meer te vrezen hebben van de mens, dan van de wolf. We moeten de wolf volgens hem gewoon met rust laten.

Op1-kijkers ergeren zich mateloos aan de rol van presentatrices Ekiz en Fikse. Want volgens de kijkers is het toch echt Dekkers die over de kennis beschikt. De presentatrices drukken wat hen betreft te veel een standpunt door en verliezen daarmee hun objectiviteit. En ook het feit dat Dekkers continu onderbroken werd, stoort het kijkerspubliek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Misschien kan Midas Dekkers in een andere talkshow z’n verhaal over de wolf gewoon afmaken, zonder interrupties van vooringenomen presentatrices. #op1npo — Peter Punt (@vergezicht) September 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#op1 tenenkrommend ‘interview’ met Midas Dekkers, sarcastische presentatoren, niet te doen dit. Laat die man uitpraten. — Anne Schreiner (@annes3004) September 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De presentatie van #op1npo heeft het afgelopen jaar een beschamend niveau bereikt. Twee dames die geen idee hebben over het onderwerp (wolf) kakelen met bioloog Midas Dekkers en onderbreken hem te pas en te onpas met interrupties waar je als kijker kromme tenen van krijgt. — Jan Jutten (@JanJutten) September 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De presentatrice van #op1 is bang voor wolven en dus moeten wij dat ook zijn. Gelukkig zit Midas Dekkers er om deze onzin te ontkrachten. — Charlotte (@___Charlottew__) September 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tenenkrommend.

Midas Dekkers wordt uitgenodigd bij Op1 om als bioloog over wolven te vertellen. Presentatoren Fidan Ekis en Margje Fikse willen Dekkers’ verhaal helemaal niet horen en praten gewoon over hem heen. ‘We worden gemansplained’ als overmaat van redeloosheid. 🤦🏽 — Michiel Verkoulen (@Verkoulen) September 5, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nou Midas Dekkers hoeft voorlopig niet op een uitnodiging van #Op1 te rekenen.

Fidan en Marchje willen een angst-item over wolven maken maar Midas Dekkers weersprak alles. Met rede en feiten.

Je zag en hoorde de frustratie bij de dames dat hun plan mislukte — Mark Herzog (@HerzogMark) September 5, 2023

Je kijkt Op1 terug via NPO

Vorige Volgende

Reacties