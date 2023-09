Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mond houden over vreemdgaan of opbiechten? Dit zeggen relatiedeskundigen erover

Vreemdgaan is zo’n thema binnen relaties waar we allemaal iets van vinden. Maar toch gebeurt overspel nog maar al te vaak. En als je dan ‘een scheve schaats rijdt’, vertel je het dan? Of houd je je mond? Volgens relatiedeskundigen moeten we in relaties veel meer praten over ontrouw.

Overspel blijft een intrigerend thema. Zo las menig Metro-lezer over deze signalen van ontrouw en het betoog van de Belgische seksuoloog Goedele Liekens waarom we óók rekening dienen te houden met de gevoelens van de vreemdganger.

Gesprek over vreemdgaan in relatie

Maar niemand is heilig, dames en heren. Het wetenschappelijke Quest haalt namelijk onderzoek aan waaruit blijkt dat bijna alle mannen en het gros van de vrouwen fantaseert over buitenechtelijke relaties.

Volgens relatietherapeut Joey Steur is het raadzaam om in een serieuze relatie ook het gesprek over vreemdgaan aan te kaarten. De relatietherapeut benadrukt dat de definities van vreemdgaan voor mensen nogal uiteen lopen. Wat de ene partner als overspel ziet, hoeft de ander helemaal niet zo te ervaren. Veel zaken vóór seksuele activiteit, bevinden zich volgens Steur namelijk in grijs gebied.

‘Kus, appje of slippertje’

„Wat is vreemdgaan eigenlijk voor jou? Is zoenen verboden? Waar ligt de grens? En… stel het gaat een keer mis, wat dan? Door dit te bespreken, weet je wat jullie regels zijn. En dus wanneer je jouw partner pijn doet. En of hij of zij wil weten van dat slippertje”, aldus de relatietherapeut.

Volgens Steur praten we op voorhand te weinig over vreemdgaan. „Uit angst voor ellende of het verliezen van hun relatie houden veel mensen hun mond over appjes, een kus of seks met een ander. Ze leven met een geheim, terwijl hun partners er misschien wel hetzelfde instaan als zij.”

Eerlijk opbiechten

Ook relatiewetenschapper Tila Pronk, die eerder met Metro sprak over de redenen achter overspel, raadt aan om eerlijk te zijn. Of het nu om een slippertje of jarenlange affare gaat. „Houd je je mond? Dan behoud je een relatie gebaseerd op een leugen. En het is vooral ook heel egoïstisch om je partner niet in te lichten over zoiets cruciaals. Jij bepaalt voor de ander dat die niet hoeft te weten dat je ontrouw bent.”

Volgens haar is zwijgen over vreemdgaan geen verstandige keuze. „Je partner vermoedt vaak echt wel dat er iets niet klopt en heeft waarschijnlijk al eens gevraagd of er wat is. Door te ontkennen gaat de bedrogene steeds meer twijfelen aan het eigen gevoel.” Een fenomeen dat in de psychologie gaslighting wordt genoemd. Een subtiele vorm van manipulatie, waardoor iemand ernstig gaat twijfelen aan zichzelf.

Zwijgen over overspel lost niks op

Het gros van de stellen blijft overigens samen, na het uitkomen van een affaire. En realiseer je ook: door te zwijgen over jouw overspel, kom je in ieder geval nooit bij de kern van het probleem. Want waarom vlucht je uit jouw huidige relatie?

Volgens de Belgisch-Amerikaanse psycholoog en seksuoloog Esther Perel kan een volwassen gesprek over vreemdgaan jouw relatie ook verrijken. Volgens haar gaat ontrouw lang niet altijd over seks. Veel vaker gaat het om verlangen naar aandacht of willen voelen dat je leeft. Daar eerlijk over zijn kan jouw relatie goeddoen.

Waarom gaat iemand vreemd?

Mocht je een open en eerlijk gesprek overwegen: details als ‘waar?’, ‘wanneer?’ en ‘hoe was het?’, zijn onnodig pijnlijk. Bespreek waarom iemand vreemdging, wat er eventueel in de relatie ontbreekt en hoe de andere partij zich voelt door het overspel.

