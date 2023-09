Humberto vol verbazing over Mona Keijzer: ‘Van der Plas is kritisch op wachtgeld, maar u ontvangt het ook’

💰

Politici krijgen ‘wachtgeld’, een toelage bestaande uit een deel van hun inkomen als bijvoorbeeld bewindspersoon of Kamerlid, wanneer ze hun functie verlaten. Ze krijgen dit bedrag omdat het werk in de politiek een stuk minder voorspelbaar is dan in veel andere sectoren. Door publieke druk moeten ministers of volksvertegenwoordigers soms aftreden, of ze verliezen plots hun baan doordat ze na een verkiezingsnederlaag niet terugkeren in de Kamer. Toch is er vaak veel ophef over, zo ook bij Timmermans. Die kreeg als Eurocommissaris overigens een veel hogere vergoeding dan Kamerleden of ministers in Nederland.