Heb jij al een goede reisverzekering afgesloten?

Ga jij binnenkort op reis? Dan is het belangrijk om te kijken of je je zaakjes goed geregeld hebt. Uiteraard is het belangrijk dat je de juiste spullen meeneemt, dat je je accommodatie boekt en dat je je vervoer goed regelt. Wat je ook zeker niet moet vergeten, is je verzekering.

Er kan namelijk zomaar iets gebeuren waardoor je in de problemen komt en met een goede reisverzekering kun je deze problemen veel sneller én beter oplossen. Niet iedereen heeft dezelfde verzekering nodig en om je daarom wegwijs te maken, laten wij je zien waar je uit kunt kiezen. Ook laten we zien hoe je vandaag nog je verzekering kunt afsluiten zodat je goed voorbereid op reis kunt gaan.

Kort- of doorlopend?

Er zijn twee soorten reisverzekeringen. De eerste is de kortlopende verzekering. Deze verzekering is heel geschikt voor mensen die eens per jaar op vakantie gaan. De verzekering geldt alleen tijdens je vakantie dus geef de begin- en einddatum van je reis door aan je verzekeraar. Met dit pakket ben je verzekerd tegen allerlei problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een opname in een ziekenhuis, een voortijdige terugkeer omdat er iemand is overleden, maar ook ondersteuning na een (auto)ongeluk valt onder deze verzekering.

Het kan ook gebeuren dat je halsoverkop terug naar Nederland moet omdat je woning is afgebrand. In dat geval kun je contact opnemen met je verzekeraar die alles op alles zal zetten om jou zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen laten gaan.

De doorlopende verzekering

Wanneer je meerdere keren per jaar op vakantie gaat, is het verstandig om een doorlopende verzekering af te sluiten. Je bent dan het hele jaar door verzekerd wanneer je op reis gaat. Je hoeft dus niet per reis een nieuwe verzekering af te sluiten. Ook deze verzekering dekt vele vormen van schade die je tijdens je vakantie kunt oplopen. Loop je tijdens je vakantie vertraging op omdat je vervoerder staakt? Dan kun je je verzekering bellen zodat je je extra verblijfskosten vergoed kunt krijgen.

Word jij tijdens je reis ziek en moet je naar het ziekenhuis? Dan kan je verzekeraar niet alleen zorgen dat je naar het ziekenhuis kunt, maar deze zal ook de extra kosten voor zijn rekening nemen. Ga jij met je kind van jonger dan vier jaar op reis? Dan is deze automatisch meeverzekerd. Zorg er wel voor dat jullie als ouders allebei een aparte verzekering hebben.

Sluit je reisverzekering online af

Wanneer je al op korte termijn op reis gaat, is het belangrijk om je reisverzekering zo snel mogelijk af te sluiten. Dit hoeft niet veel moeite te kosten. Je kunt gewoon even naar de site van je verzekeringsmaatschappij gaan en bekijken of jij de kortlopende of doorlopende reisverzekering wilt afsluiten. Bekijk ook de aanvullende opties even. Het kan verstandig zijn om een annuleringsverzekering te nemen. Mocht je onverhoopt niet op reis kunnen gaan, dan hoef jij daar zelf niet de financiële gevolgen van te dragen.

