Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar doen ze het van-familie verbaast kijkers opnieuw: ‘Wijn prioriteit als je bezuinigt?’

De familie Koenjer maakt in Waar doen ze het van bij kijkers de tongen los. Het gezin moet namelijk flink besparen vanwege hun schulden, maar op hun bezuinigen en rekenmethodes hebben kijkers nog wel wat aan te merken.

In Waar doen ze het van geven verschillende gezinnen een inkijkje in hun portemonnee. Zo is te zien dat Quincy en Tura te horen krijgen dat hun schuld in plaats van 12.000 euro, 20.000 euro is. En blijkt Quincy daar lange tijd niets van af geweten te hebben. Tegelijkertijd vliegt Wesley Adema met zijn privéjet door de lucht en kocht de familie Ponsen een babykamer ter waarde van 10.000 euro. Oftewel, verschil moet er wezen.

Familie Koenjer verbaast opnieuw in Waar doen ze het van

Maar het zijn toch opnieuw Bette en Robin Koenjer die menig WDZHV-kijker verbazen. Vorige week hielden kijkers namelijk al hun hart vast omdat het koppel met hun twee kleine kinderen in een camper wil gaan wonen. De Koenjers hebben namelijk schulden, kunnen hun hypotheek niet meer betalen en zetten daarom hun huis te koop.

Het weekbudget voor de boodschappen moet wat Bette betreft omlaag. Omdat hun huis nog niet verkocht is, moet het stel toch maandelijks een bedrag voor de hypotheek overmaken. Anders volgt er een BKR-registratie en dat ziet Bette niet zitten.

WDZHV-kijkers snappen aanpak niet

Dus wordt er bezuinigd op de boodschappen. Voor 80 euro per week moet het gezin hun eten en drinken inslaan. Maar over de rekenwijze en bespaartips van Bette hebben kijkers zo hun twijfels. In de supermarkt wordt in eerste instantie de boel strak berekend, maar eenmaal bij het wijnschap geldt er een andere rekenwijze. „Normaal gesproken zou ik niet zoveel flessen wijn kopen, maar het rek is leeg. Dat vind ik mooi staan voor kijkers dat het wijnrek gevuld is. Dat er niet zo’n karig rek op het aanrecht staat waar geen wijn in zit.”

Volgens Bette is dit een uitgave die het stel doet voor de komende weken. Ze gaat dan wel over haar budget heen, maar dat komt omdat veel van de boodschappen voor de hele maand bedoeld zijn. Eerder noemde Bette ook al op dat ze ‘roomspray’ van ruim 60 euro had aangeschaft. Een investering die eveneens bedoeld was voor de verkoop van hun huis. Kijkers blijven het vreemde keuzes vinden van de familie Koenjer. En ook het feit dat het gezin twee auto’s heeft, kunnen lang niet alle kijkers begrijpen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#waardoenzehetvan onvoorstelbaar, de Fam. Koenjer. 1 inkomen , maar 2 auto’s??? #wtf wijn moet, maar blikje cola kan niet???? — René Butin Bik (@renebb) September 14, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja we moeten minder uitgeven. Dus opletten met boodschappen. Maar een leeg wijnrek kan écht niet dus hup 3 flessen wijn #waardoenzehetvan — Majorie (@Majorie08) September 14, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“We moeten onze uitgaven in de gaten houden” also: het wijnrek moet wel vol 🙄 #waardoenzehetvan — Victor Hopman (@victorhopman) September 14, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Is het goed dat we later betalen… Ik wil wat geld overhouden voor nood boodschappen…

(Lees wijn😂)#waardoenzehetvan pic.twitter.com/QFKJoPUAPv — Patricia (@kijktdoorjeraam) September 14, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eeeehhhh ja… flessen wijn kopen omdat het wijnrek anders zo leeg lijkt, is idd wel een prioriteit als je moet bezuinigen… #waardoenzehetvan — Sabrina de Groot (@sabrinadegroot) September 14, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Ik weet niet of we het binnen budget kunnen houden hoor" 10 seconden later: "deze flessen wijn hebben we niet nodig maar anders is het wijnrek zo leeg"? 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️#waardoenzehetvan — Céline Veronique 🦋 (@celveronique) September 14, 2023

Je kijkt Waar doen ze het van terug via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties