Paul de Leeuw post kont-foto om ontevredenheid over CU-fractievoorzitter te uiten

Paul de Leeuw heeft een wel hele opmerkelijke foto gedeeld op Instagram. Het is geen plaatje van een drankje op vakantie of een kiekje van een huisdier, maar een foto van een kont. Vermoedelijk gaat het om zijn eigen bips.

De Leeuw deelde de foto van vermoedelijk zijn eigen kont om daarmee een boodschap over te dragen aan ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Inmiddels is de foto van Instagram verdwenen.

Paul de Leeuw deelt foto van kont

De televisiemaker is boos op Bikker, omdat haar partij bezwaar heeft tegen een wet voor draagmoederschap.

Bij de foto stond geschreven: „ChristenUnie-mevrouw Mirjam Bikker is tegen de wet voor draagmoederschap. GODIsLIEFDe!” Bij de foto waarop hij voorover gebukt naakt in de tuin werkt, staat verder: „En Maria was de eerste draagmoeder voor de zoon Van God… daar had Jozef en zij uiteindelijk ook niks over te zeggen…”

‘Smakeloos achterwerk’

De post was vanochtend ook even verwijderd, dus daarom besloot De Leeuw ook een foto van Bikker zelf te delen. „Helaas de ‘kusmijnkont’-post is verwijderd dus dan maar zo”, schreef hij bij de foto, waarop hij hetzelfde berichtje nog eens deelde. De foto van het achterwerk van De Leeuw kwam echter enkele minuten later weer terug, maar nu is de foto weer verdwenen.

De reacties onder de bewuste foto wisselden sterk. „Waarom een foto van jouw smakeloze achterwerk Paul?” en „Ik snap je punt, maar dit kan jij beter”, klinkt het bijvoorbeeld. Maar daartegenover wordt gereageerd met: „Een wens vervullen voor mensen die dat niet zelf kunnen vervullen hoe mooi is dat! Paul, respect.” Ook schrijft iemand onder de foto: „Bam!!! En nu zij weer!”



Wet voor draagmoederschap

Nederland zou een van de eerste landen in Europa zijn waar een wet komt voor draagmoederschap. Bikker vindt dat het draagmoederschap niet genormaliseerd moet worden.

„Voor de ChristenUnie staat het belang van het kind voorop en juist daarom hebben wij bezwaren tegen de verdere wettelijke regeling voor draagmoederschap”, deelde fractievoorzitter Bikker over het wetsvoorstel.

