Maxime Meiland wil stoppen met roken, maar moeder Erica vindt dat ‘belachelijk’

Veel ouders zouden staan te springen als hun kind aangaf te willen stoppen met roken, toch? Vooral als dat kind moeder is van twee kleine kinderen. Voor Erica Renkema, de moeder van Maxime Meiland, gaat dat niet op. Zij vindt dat stoppen met roken maar „belachelijk”.

De familie Meiland is de afgelopen tijd weer veel bezig met hun pension, Code Rosé. Dat is sinds enkele maanden open en in het tv-programma rond de familie, Chateau Meiland, worden kijkers meegenomen in het reilen en zeilen. Zo was er onlangs verbazing onder kijkers over Erica, die wel heel gekke telefoontjes kreeg. Haar persoonlijke nummer stond namelijk op de website en daar maken grappenmakers veel gebruik van om te bellen met vragen als ‘hebben jullie een sekskamer?’.

Maxime Meiland stopt met roken, ‘Erica staat niet achter keuze’

Afijn, terug naar Maxime. Stoptober komt eraan en Maxime is een van de ambassadeurs daarvan. In die maand, oktober, krijg rokers handvatten om te stoppen met roken. Voor velen is dat namelijk makkelijker gezegd dan gedaan. Meiland wil de sigaretten voortaan afzweren in verband met haar dochters Claire (6) en Vivé (2), vertelt ze in een interview met De Telegraaf. „Ik zou het wel erg vinden als ze later gaan roken, maar ik zou ook hopen dat het een fase is in de pubertijd. En dat ze er op een gegeven moment weer mee stoppen.”

Op dit moment rookt Maxime Meiland zo’n acht sigaretten per dag, en nog meer als ze uitgaat. „Dat vind ik best veel.” Ze legt uit dat ze ook is opgegroeid met rokende ouders. „Mijn ouders zijn weleens gestopt, maar het beeld dat ik van ze heb is rokend.”

Haar eigen moeder vindt dat stoppen met roken dus niet zo heel nodig, vertelt Maxime. „Mijn vader vindt het prima dat ik ga stoppen met roken, maar hij heeft ook zoiets van: waarom? En mijn moeder vindt het belachelijk. Ja echt! Ze zegt: ‘Ja, als je ervan geniet?! Er mogen al zoveel dingen niet tegenwoordig’. Die is ook een beetje rebels. Zij vindt het gewoon onzin”, vertelt Meiland in de krant.

