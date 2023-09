Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers raken niet uitgepraat over thuiswinnaar uit Miljoenenjacht: ‘Ach, die man’

82.000 euro, dat was het bedrag dat gisteravond met het kofferspel werd gewonnen bij Miljoenenjacht. En dat was dus ook het bedrag dat televisiepresentator Winston Gerschtanowitz mocht overhandigen aan een gelukkige thuiswinnaar. Over die thuiswinnaar Martin raken kijkers niet uitgepraat. „Ik moest een traantje laten.”

„Aan wie mag Winston de cheque overhandigen?”, zei presentatrice Linda de Mol net na het kofferspel. „Ik hoop op iemand die gek wordt van blijdschap en waar dat geld heel goed terechtkomt. Winston, kom er maar in!”, zei ze gisteravond in de tweede aflevering van het nieuwe seizoen Miljoenenjacht. Vorige week bleek overigens dat er iets was veranderd aan het kofferspel (en dat vond niet iedereen even leuk).

Dan zien kijkers Winston Gerschtanowitz door de straten lopen in het Drentse dorp Bovensmilde, natuurlijk gewapend met een bosje bloemen en een gouden koffer in de hand. Dan komt hij bij het juiste adres aan en belt hij aan. „Hmm, ik zie niet veel licht branden”, zegt hij. „Met dit mooie weer kan het natuurlijk goed zijn dat je nog bij vrienden bent.”

‘Ik was alvast een broodje aan het maken voor morgen’

Maar de presentator heeft die zin nauwelijks uitgesproken, of er wordt opengedaan. „Goedenavond, Winston van de Postcode Loterij. Ik ben op zoek naar Ola.” Maar deze Ola blijkt niet thuis, vertelt de man die opendoet. „Dat is mijn vrouw, maar die is aan het werk.”

Dan realiseert deze aandoenlijke man, Martin genaamd, wat er gebeurt. „Oh, ik… oh!”, roept hij het uit. Winston Gerschtanowitz zegt dat hij goed nieuws voor de thuiswinnaar heeft en dat hij dat graag binnen even komt vertellen. „Ja, tuurlijk. Kom maar binnen. Ik was alvast een broodje aan het maken voor mijn werk morgen.”

Thuiswinnaar kan het allemaal niet geloven: ‘Oh shit’

Martin en Winston gaan op de bank zitten. „Zo, dat is schrikken, hè.” De eerste tranen beginnen al over de wangen van de sympathieke thuiswinnaar te rollen. Hij vertelt dat zijn vrouw in de thuiszorg werkt en daarom vaak avonddiensten draait. „Niet echt gezellig.”

Dan vraagt Winston naar hun wensen als ze een mooi bedrag winnen. „Ja, naar mijn familie, die zijn op de Molukken. Daar zou ik graag nog een keer naartoe willen”, zegt Martin, die nog vol ongeloof is.

Dan wordt het bedrag op het koffertje geschreven. 82.000 euro, dus. Martin kan het niet geloven, doet zijn handen voor zijn gezicht en barst in huilen uit. „Dank u wel!”, roept hij, en hij geeft Winston een hand. „Oh shit. Is dit echt waar?”, kan hij het nog steeds niet geloven. Maar Winston knikt en bevestigt: ja, dat is het echt.

Miljoenenjacht-kijkers: ‘Wat een fijne thuiswinnaar’

Miljoenenjacht-kijkers hadden zich geen betere thuiswinnaar kunnen voorstellen en raken niet uitgepraat over Martin. Ze zijn eensgezind: dit bedrag is hem en zijn vrouw gegund.

„Dat ongeloof, die ogen… dat geld is heel goed terecht gekomen”, zegt iemand. Een ander: „Ahh, hij is nu al emotioneel, wat een fijne thuiswinnaar!”



Ik vind de thuiswinnaar van Miljoenenjacht nu al fantastisch. Dat ongeloof, die ogen… dat geld is heel goed terecht gekomen. — Diny de Kleer – Beverwijk 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏳️‍🌈 (@DinyD_B) September 10, 2023



Ahhhhhh hij is nu al emotioneel, wat een fijne thuiswinnaar ❤️ #miljoenenjacht — Victor Hopman (@victorhopman) September 10, 2023



Dit is toch mooi om te zien. De thuiswinnaar wordt nu al emotioneel en dan heeft hij het bedrag nog niet eens gezien. Het geld komt goed terecht. #miljoenenjacht — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) September 10, 2023



Wow. Thuiswinnaar erg geëmotioneerd. En weer eens iemand die het geld wellicht goed kan gebruiken.

Leuk ook zo een “gewone man.” #miljoenenjacht — Petra van Dam (@PetravanDam3) September 10, 2023



Dit geld is zo goed terechtgekomen! Ik moest een traantje laten. Zo blij voor deze meneer❤️#miljoenenjacht pic.twitter.com/Sli89Lxrlc — mirjam (@mirjamcigri) September 10, 2023



Deze meneer wil je toch gewoon knuffelen, hoe erg kan je dit iemand gunnen 🥺 #miljoenenjacht — Susan S (@xsusanvds) September 10, 2023

Kijk de aflevering van Miljoenenjacht hier terug.

