Expeditie Robinson-kijkers smullen van reactie van weggestemde Mark op ruziemakers: ‘Haal. Me. Hier. Weg!’

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson is pas net begonnen, maar nu al ontstaan de eerste scheurtjes in onderlinge relaties. Of zeg maar gerust diepe scheuren. Tussen Eva Simons en Iris van Lunenburg op Afvallerseiland, bijvoorbeeld. De twee kunnen elkaar nu al niet meer luchten of zien. „Ik ben in een wespennest beland”, zegt de weggestemde Mark, die op het eiland terechtkomt. Hij krijgt de lachers op zijn hand.

Mark Baanders, de PowNews-verslaggever die ook wel bekendstaat als ‘Slijptol’, is misschien wel de grootste verrassing van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. Weinig kijkers waren dan ook blij dat de altijd opgewekte kandidaat vorige week door zijn team werd weggestemd op de Eilandraad.

Gelukkig is er – ook dit seizoen weer – een Afvallerseiland, waar weggestemde kandidaten voor hun tweede kans gaan. Mark gaat er ook voor, maar hij komt op een allesbehalve leuke plek terecht. De spanning op Afvallerseiland is namelijk om te snijden, vanwege de ruzie tussen Eva en Iris. Kijkers vinden het heerlijk hoe Mark daarmee omgaat. „Haal me hier weg!”, roept hij naar de camera.

Ruzie op Afvallerseiland: ‘Het is het doen-eiland, niet het even-bijkletsen-eiland’

Het is niet niks, samen overleven op een onbewoond eiland. Als je dan het gevoel hebt dat je in je eentje de handen uit de mouwen steekt, kan dat frustraties oproepen. Dat is precies aan de hand bij Eva, die zich stoort aan Iris. Die lijkt niet mee te helpen met hout zoeken, vuur maken en ook lijkt ze weinig zin te hebben in het voorbereiden van het eten. „Ja, hoor. Zoals altijd: Iris staat erbij en kijkt ernaar”, deelt Eva haar frustraties. „Het is het doen-eiland, niet het even-bijkletsen-eiland.”

Wanneer ze dat aangeeft, barst de bom. Iris benoemt haar frustraties en heeft het over de ‘rare buien’ van Eva. „Het is heel lastig met jou samen te zijn. Wat laat jij dan zien? Met je rare buien en rare emoties. Ik weet niet hoe het allemaal hier werkt”, wijst ze naar haar hoofd. „Ik denk: één dag langer met Eva en ik word gek.”

Mark over Expeditie Robinson-ruzie: ‘In een wespennest beland’

Ondertussen is Mark bezig met het eten voorbereiden. „Nou, jongens, goed nieuws: straks gaan jullie uit elkaar”, zegt hij. Dat komt omdat de twee even later tegen elkaar strijden, waarbij de winnaar zich terugknokt in het spel en een plekje verwerft in een van de kampen. „Om dat te vieren hebben we heerlijke cassave. Jullie zullen niet langer nog dan één uur bij elkaar zijn.”

Even daarvoor heeft Mark al zijn commentaar gegeven op de ruzie tussen de twee dames voor de camera. „Ik ben echt in een wespennest beland, haha. Een nest met twee bijenkoningennetjes, hè. Die elkaar lopen te prikken”, giert hij het uit en hij begint Let It Be van The Beatles te zingen.

‘Haal. Me. Hier. Weg!’

Even later zien kijkers dat Eva de strijd van Iris wint, waardoor zij terug mag keren in het spel. Dat betekent dat Mark met Iris overblijft op Afvallerseiland. Al snel blijkt hij het ook niet helemaal te kunnen vinden met haar, onder meer omdat ze weinig uitvoert.

„Ik ben hier maar gewoon van alles aan het doen om het zo lekker mogelijk voor mezelf te maken. Ik wil gezelligheid… desnoods team blauw”, zegt Mark over zijn oude team, dat hem enkele dagen daarvoor nog zo verrassend wegstemde. „Haha, dat had ik mezelf paar dagen geleden echt niet horen zeggen”, zegt hij met zijn hand voor de mond.

„Met Iris is het gewoon… zoals met iedereen…”, vervolgt hij. Al is het aan zijn toon duidelijk te merken dat hij er niks van meent. Dan barst hij in lachen uit, nadenkend over de situatie waarin hij is beland. „Haal. Me. Hier. Weg!”, roept hij lachend om hulp. Maar hij zal het de komende afleveringen toch echt zelf moeten rooien.

Expeditie Robinson-kijkers sluiten kandidaat Mark in de armen: ‘Mijn nieuwe Olof’

Kijkers smullen van de Expeditie Robinson-kandidaat, die al na paar afleveringen een publiekslieveling is geworden vanwege zijn vrolijke houding. „Mark kappen nou, want straks worden we allemaal verliefd op je!”, zegt een kijker.

Een andere kijker doopt hem al om tot ‘de nieuwe Olof’, doelend op de vrolijke, bescheiden man uit B&B Vol Liefde. Ook hij werd een publieksfavoriet, maar dan in dat andere succesprogramma van RTL.



Mark is mijn nieuwe Olof ☺️ #ExpeditieRobinson — ✨JeSuisDaniëlle✨ (@daantjedmm) September 10, 2023



Mark die gewoon door blijft gaan, terwijl de dames elkaar af staan te blaffen… “Jullie zullen niet langer dan een uur nog samen zijn!” Ik ga stuk om hem! 😂 #expeditierobinson — Britt 🦖 (@BrittBR97) September 10, 2023



“Qua servies zitten we gewoon krap” “Haal me hier weg” Mark kappen nou, want straks worden we allemaal verliefd op je! #expeditierobinson — Britt 🦖 (@BrittBR97) September 10, 2023



#Mark geweldige deelnemer " haal me hier weg " hahaha #expeditierobinson — WiesuitZutphen (@WiesCools) September 10, 2023



