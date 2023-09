Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel salaris lever je in als je parttime gaat werken

We verdienen in Nederland niet allemaal hetzelfde. Zo zijn er starters die direct een dubbel modaal salaris verdienen, maar dat is eerder uitzondering, dan regel. Lees hier wat we gemiddeld verdienen, bij een parttime of fulltime dienstverband.

Hoewel het modaal salaris in 2023 uitkomt op zo’n 40.000 euro bruto per jaar, was dat in 2003 wel anders: toen was het meest voorkomende inkomen in Nederland gelijk aan 28.500 euro per jaar. Gelukkig weten we allemaal; het leven is sindsdien ook een stuk duurder geworden.

Modaal of gemiddeld

Waar het modaal salaris uitgaat van het inkomen dat in Nederland het vaakst voorkomt, worden bij de berekeningen van het gemiddelde salaris ook de uitschieters meegenomen.

Om een beeld te krijgen van het gemiddeld inkomen, hebben we de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek op een rij gezet. Hierbij wordt er gekeken naar het zogeheten Gemiddeld Persoonlijk Primair inkomen. Daartoe behoren de inkomen(s) uit arbeid en de inkomen(s) uit eigen ondernemingen. Het inkomen uit eigen vermogen wordt níét meegerekend.

Het gemiddelde salaris

Bij een werkweek van minder dan 12 uur kunnen Nederlanders gemiddeld rekenen op een inkomen van 7900 euro op jaarbasis, inclusief eventuele werknemers- en werkgeversbijdragen. Werk je parttime tussen de 12 en 20 uur per week? Dan ligt het gemiddeld inkomen op zo’n 14.600 euro per jaar. Bij een dienstverband tussen de 20 en 35 uur per week kun uitgaan van een gemiddeld salaris van zo’n 38.200 euro. Fulltimers verdienen in Nederland gemiddeld 68.200 euro.

De uitschieters zorgen dus voor een aanzienlijk verschil, als we het gemiddeld inkomen en het modaal inkomen vergelijken. Het gemiddeld persoonlijk primair inkomen ligt zo’n 28.000 euro hoger dan het modaal inkomen.

Aantal werkuren per week Gemiddeld persoonlijk primair jaarinkomen Minder dan 12 uur 7900 euro 12 tot 20 uur per week 14.600 euro 20 tot 35 uur per week 38.200 euro Fulltime 68.200 euro

